A casi dos años del caso Tomás Bravo: Abuela del menor pide cambio de fiscal y acusa "negligencia"

14 oct. 2022 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

Elisa Martínez, abuela de Tomás Bravo, el niño que desapareció después de un paseo con su tío abuelo y que apareció sin vida luego de nueve días de búsqueda, solicitó que se cambie el fiscal a cargo del caso, alegando "falta de empatía" y negligencia de parte de Marcela Cartagena, la persecutora que lleva adelante la investigación.

En un punto de prensa en la jornada de este viernes 14 de octubre, mismo día en que se confirmó la ampliación del plazo de la investigación por parte del Juzgado de Garantía de Arauco, la abuela del menor emprendió con el trabajo que ha llevado adelante la fiscal regional.

¿Qué dijo la abuela del niño?

Si bien valoró la ampliación del plazo de la investigación, punualizó que esta es la tercera vez que se otorga este recurso y que ahora "esperan tener respuesta, porque en los otros no hemos tenido nada y ella (Cartagena) ha prometido verdad y justicia para Tomasito".

En ese sentido, la familiar del menor fallecido, al ser consultada por los medios sobre si confían en el trabajo de la Fiscalía, apuntó que "No confiamos, llevamos 1 año 9 meses y todavía no tenemos respuesta. Esta gente ha estado diciéndonos que confiemos en ellos, que están trabajando, que están haciendo las cosas bien, que están los mejores en la investigación, cosa que no ha sucedido, entonces a estas alturas menos confiamos".

"Queremos cambiar la fiscal"

"Queremos cambiar la fiscal", prosiguió Martínez, quien, al mismo tiempo, destacó que dialogó en dos oportunidades con el fiscal nacional Jorge Abott para hacerle la solicitud a la autoridad, sin tener una respuesta satisfactoria.

Respecto de la cercanía de la próxima renovación en la Fiscalía Nacional, Martínez recalcó que "estamos ansiosos y en eso estamos muy esperanzados: En que el próximo fiscal nacional sí nos escuche".

"Ella en ningun minuto ha buscado la verdad del caso, ella busca un culpable, lo que le sirva, buscando pruebas donde no las hay para culpar a otras personas", apuntaló contra la fiscal Cartagena.

En tanto la madre del menor suscribió a las declaraciones de Martínez, pidiendo que de cara a las investigaciones venideras. "Esperamos que el Servicio Médico Legal que también hará algunas pericias, sea responsable y respetuoso con todo lo que va a hacer".

