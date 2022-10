"Es una victoria colectiva": Registro Civil entrega primera cédula de identidad no binaria en la historia de Chile

14 oct. 2022 - 13:20 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, el Registro Civil hizo entrega de la primera cédula de identidad no binaria en la historia de Chile.

Se trata de Shane Cienfuegos, de 29 años, quien recibió el documento luego de que se emitiera el cumplimiento de una sentencia judicial.

"Es una victoria colectiva"

Tras retirar su carnet de identidad, manifestó a 24 horas que "no es una victoria propia, es una victoria colectiva. Veo gente trans y no binaria acá, pero me imagino a las personas que hoy día quisieron venir y no pudieron porque les da miedo salir a la calle".

"Tras casi nueve años de demanda social, cultural y política, pienso y reflexiono que nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal de algo que eres. No es justo", agregó.

Además, destacó que su carnet no binario es el tercero que se entrega en América Latina después de Argentina y Colombia.

Luego, aseguró estar "cansade de dar primeros pasos. Ya quiero caminar, quiero correr, quiero trotar".

"Hoy, en mi carnet sale una X y los derechos sociales y políticas públicas son para hombres y mujeres, entonces ningún sistema informático me va a reconocer. Me va a expulsar automáticamente", afirmó.

Por lo mismo, cree que quedará "desproviste de todo el sistema de cuidado que el Estado de Chile ha generado", cuestionó finalmente".

"Por el pleno reconocimiento de las personas no binarias"

"Emocionades por recibir el primer carnet no binario una persona adulta en el Registro Civil", comentó la Asociación Organizando Trans Diversidades en redes sociales.

"Gran luchadore Shane Cienfuegos de la causa trans por el pleno reconocimiento de las personas no binarias", añadió.

Emocionades por recibir el primer carnet no binario una persona adulta en el @RegCivil_Chile

Gran luchadore @ShaneCienfuegos de la Causa #trans por el pleno reconocimiento de las personas #nobinarias https://t.co/YCILBhgWzR pic.twitter.com/vH9qZuYh6t — Asociación OTD Chile (@OTDChile) October 14, 2022

En tanto, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile felicitaron la "entrega de primera cédula de Identidad no binaria en Chile, que reconoce legalmente la existencia de personas cuya identidad de género no se ajusta a lo catalogado binariamente como hombre o mujer".