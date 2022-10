Joven que atacó con machete a su madre quedó en prisión preventiva tras confesar el hecho

13 oct. 2022 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó un joven de 20 años, luego de ser formalizado por el delito de parricidio frustrado. La víctima es su propia madre, a quien atacó con un machete que contaba con 35 centimetros de hoja en la comuna de Quintero, región de Valparaíso.

Fue el propio formalizado quien reconoció el ataque a la victima, que quedó con lesiones de aproximadamente 15 centímetros, comprometiento la zona arterial y pabellón auricular, después de recibir dos golpes con el arma.

Según consigna La Estrella de Valparaíso, el agresor llamó a Carabineros, luego de atacar a su madre que, a pesar de las lesiones recibidas, está fuera de riesgo vital.

Versión de la Fiscalía

En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal Rodrigo Barroeta indicó que el ataque se dio al interior del domicilio que ambos compartían. "Sin motivo ni razón que lo justifique tomó un elemento cortante de grandes dimensiones, tipo machete, de 35 centímetros de hoja, propinándole al menos dos golpes en la zona de la cabeza".

En la misma línea, dentro de los argumentos que entregó el persecutor para que se otorgara la prisión preventiva ahondó en la confesión del presunto victimario al momento de llamar a Carabineros. "yo los llamé, maté a mi madre, le puse dos machetazos".

"Las heridas se encuentran en la cabeza de la víctima, revelando la intención homicida del imputado (...) que representa un peligro no solo para la seguridad de la víctima, entendiendo que si por azar lograra salvarse la víctima, existe un peligro de que el imputado intentara finalizar lo que ocurrió, sino también para la seguridad de la sociedad", agregó.

Ratificación de la medida cautelar

El veredicto del juez Matías Fontecilla se dio en la línea de lo solicitado por la parte querellante."El Tribunal no puede desconocer la gravedad del ilícito. Es plausible que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad al no conocerse el móvil, entonces no es descartable la posibilidad de una reiteración del hecho de la víctima o de terceros", dijo el magistrado.

A su vez, se destinó un plazo de 60 días para la investigación de este caso.