Conserje es acusado de robar $40 millones desde los gastos comunes y escapar a Perú

12 oct. 2022 - 18:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave denuncia hizo un grupo de vecinos de la comunidad de un edificio al sostener que uno de los conserjes se habría quedado con $40 millones de pesos, dinero que correspondía a gastos comunes- Habría defraudado a más de 50 departamentos.

Los residentes de la comunidad Edificio Sol Mundo, en la comuna de Ñuñoa, notaron algo raro cuando se empezó a efectuar el corte de suministro eléctrico por no pago de los gastos comunes, aun cuando ellos contaban con el respaldo de los pagos.

Según consignó el matinal "Mucho Gusto", todo tomó más sentido cuando uno de los conserjes, que estaba encargado de realizar este tipo de cobros, desapareció, supuestamente con el dinero.

Modus operandi

Uno de los vecinos declaró al matinal de Mega que el acusado se ofrecía para recibir el dinero. "Me dirigía a la recepción a hacer la transferencia y el conserje decía 'mejor hágamela a mí'". El mismo residente profundizó indicando que "me dejé llevar por la confianza que esta persona le generó a todas las personas. Y como todos los meses anteriores estaban bien, no tenía por qué estar mal".

Luis Valenzuela, gerente general de "Te Administra", empresa a cargo de la administración de esta comunidad, coincidió en que "era una persona de confianza y que llevaba más de cuatro años trabajando en la empresa". Además, agregó que "hicimos la denuncia en cuanto pudimos".

Al mismo tiempo contó que "los antecedentes que tenemos es que él está en Perú". De la misma forma, Valenzuela aseguró que están evaluando presentar "una querella".

Solución temporal

Considerando que los afectados pueden verse sin suministro eléctrico, los vecinos tienen una salida alternativa. Según comentó Victor Briceño, abogado, "los vecinos tienen que interponer un recurso de protección, donde se pide que se suspenda los efectos de acto u omisión ilegal o arbitrario mientras se sustancia este recurso".

En la misma línea, la administración pide que cada vecino se acerque a conversar para ver el tema de manera particular.

Sin embargo, la contraparte asegura que no han tenido solución. "Fuimos a la administración para ver si llegamos a un acuerdo, pero ellos solo quieren hacer pagar", señaló Cindy Vera, una de las afectadas.