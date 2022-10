Tras solicitud de Mega Investiga: Consejo para la Transparencia ordena a Fuerzas Armadas entregar datos de armamento

11 oct. 2022 - 16:41 hrs.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, además de Gendarmería, entregar los datos de todas las armas dadas de baja entre 2019 y abril de este año. Esto, luego de que el equipo de Mega Investiga solicitara a estas instituciones vía Ley de Transparencia indicar la cantidad de armas, tipos, modelos y destino de aquellas dadas de baja, especificando el motivo, si fueron vendidas y a quiénes. Los organismos negaron el acceso a la información, por lo que Mega Investiga puso un recurso de amparo ante el CPLT que fue acogido.

Esta misma solicitud se realizó también a Carabineros y la Policía de Investigaciones, quienes sí entregaron los antecedentes.

A inicios de este año, el Ejército sufrió el robo más grande de armamento de su historia: al menos 82 armas fueron sustraídas desde su Instituto de Investigaciones y Control (IDIC) en Santiago. Un reportaje de Meganoticias mostró cómo los ladrones robaron las cajas con armamento desde las oficinas, todo bajo la coordinación de reos de la cárcel Colina 2.

Ahora, gracias a la resolución del Consejo, se podrá conocer de forma efectiva cuántas armas dadas de baja han sido robadas, perdidas o vendidas en las instituciones públicas que manejan armamento.

Razones tras la negativa

Al denegar la entrega de la información, los organismos se excusaron tras la causal de seguridad nacional, afirmando que entregar la cantidad de armas dadas de baja podría afectar la defensa y seguridad del país.

Sin embargo, el CPLT desestimó dicha causal, asegurando que es información genérica y no revela datos sensibles de las instituciones. “La nómina requerida no tiene la capacidad de revelar estándares operativos de las Fuerzas Armadas ni tampoco detenta la potencialidad de dar a conocer especificaciones técnicas de los equipamientos utilizados”, dictaminó en la resolución.

Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, es enfático en defender el acceso a la información. “La seguridad nacional se afecta cuando el crimen organizado es capaz de robarle armas a las FFAA, armas compradas con el IVA que nosotros pagamos, y NO cuando los ciudadanos nos enteramos que fallaron los sistemas de control y que las armas pasaron del mundo del Estado y de la Defensa, al mundo del crimen. Eso es supremamente grave y tenemos derecho a saberlo, exigir responsabilidades y exigir que no se vuelva a repetir. No corresponde tapar el sol con un dedo”, asegura.

Interés público legítimo

El CPLT también dictó una resolución a favor de Mega Investiga ordenando a la Armada entregar los datos de las armas extraviadas o sustraídas entre enero de 2019 y abril de este año. La Armada negó el acceso diciendo que afectaría la seguridad nacional.

Sin embargo, el Consejo resolvió acoger el recurso de amparo interpuesto por Mega Investiga, destacando que acceder a la información solicitada “reviste un interés público legítimo, permitiendo su conocimiento el ejercicio del control social respectivo en materia de armas extraviadas, perdidas o sustraídas”.