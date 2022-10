Encuesta Cadem: Aprobación al Presidente Boric cae dos puntos y queda en 33%

09 oct. 2022 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 9 de octubre, la que abordó la aprobación presidencial al Mandatario Gabriel Boric, quien ya se encamina a cumplir su séptimo mes en el Palacio de La Moneda.

Aprobación Presidencial

Frente a la consulta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?", un 33% aprueba su gestión, un 60% la desaprueba, un 4% no aprueba ni desaprueba, y un 3% no sabe o no responde.

Lo anterior representa un descenso de 2 puntos en la aprobación presidencial, respecto a la misma consulta realizada la semana anterior, además, registró un aumento de un punto en la desaprobación respecto a la misma consulta.

Post Plebiscito

Ante a la interrogante: "Usted personalmente, ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que Chile necesita una nueva constitución?", el 71% respondió estar de acuerdo, mientras que un 26% manifestó estar en desacuerdo. Por su parte, un 2% eligió la opción "no sabe o no responde" y un 1% "ni aprueba ni desaprueba".

Además, frente a la consulta "¿Para usted y el país en general el proceso de cambio a la constitución es un tema....?", el 66% respondió "muy o bastante prioritario", un 18% "poco o nada prioritario", un 15% "algo prioritario" y un 1% "poco o nada prioritario".

Tipo de cambio constitucional

En cuanto al tipo de cambio constitucional, un 48% eligió "cambiar la actual Constitución y redactar una nueva", un 42% escogió "hacer reformas, pero manteniendo como base el actual texto constitucional", y un 8% "mantener la actual Constitución sin cambios" y un 2% "no sabe o no responde".

Por último, ante el cuestionamiento "Si se acuerda la necesidad de tener una nueva convención constituyente, ¿Usted prefiere que sea...?", el 49% escogió la opción "50% electa por los ciudadanos y 50% un comité de expertos nombrado por el congreso". Mientras, un 39% eligió "100% electa por los ciudadanos", un 10% "que la redacte el congreso", y un 2% optó por "no sabe o no responde".

