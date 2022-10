"Nunca he amenazado a nadie": Paul Vásquez insiste en su inocencia e irá juicio por incidente en aeropuerto

05 oct. 2022 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

Tras una audiencia que duró apenas unos minutos y en donde negó todos los hechos que se le imputan, el humorista Paul Vásquez deberá enfrentar un juicio oral luego de su detención ocurrida en julio pasado.

Cabe recordar que en aquella oportunidad, el humorista fue formalizado por el delito de amenazas y lesiones contra funcionarios del aeropuerto.

Vásquez negó todos los hechos

La mañana de este miércoles, el comediante llegó acompañado de sus abogados hasta el centro de justicia para presenciar el juicio abreviado en su contra.

Sin embargo, la audiencia duró menos de diez minutos, ya que el "Flaco" se negó a reconocer su responsabilidad en los hechos ocurridos en el aeropuerto de Santiago, en donde se le acusa, entre otras cosas, de haberle dado un cabezazo a un funcionario policial.

Es más, el humorista apuntó a que los funcionarios policiales lo hostigaron e, incluso, se burlaron de un presunto consumo de drogas.

"Es falso, yo no amenacé a nadie, nunca con pistolas. Eso que sale ahí... que amenacé con pistolas. Yo no soy un tipo violento. (...) Yo fui hostigado por ellos por haberme hecho el gesto técnico que andaba bajo la influencia de la cocaína".

Amenazas

Paul vásquez rechazó las imputaciones de la fiscalía sobre las amenazas que habría realizado a los funcionarios del aeropuerto, luego que finalizara el procedimiento.

En aquella oportunidad, el Ministerio Público informó que el comediante "lo amenaza de manera seria: 'te voy a matar y te voy a pescar a balazos, y te voy a esperar a la salida del aeropuerto'".

Pero su defensa asegura que fueron los funcionarios quienes generaron una reacción agresiva a raíz del forcejeo, acción que quedó grabada en las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto.

Uno de sus abogados, Felipe Rojas, indicó que Vásquez "había consumido dos copas adentro del avión, la normativa de los aviones lo permite. Ahora bien, estamos pensando en lo que ocurre después, cuando en ese momento se abalanza sobre él, lo forcejean y él se tiene que acomodar en algún momento".

Otro de los puntos que abrieron la polémica, fue la solicitud de una alcoholemia por parte del humorista, hecho que fue negado en aquella ocasión.

"Solicitó una alcoholemia que no se le hizo y, por lo tanto, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias y por ello iremos a un juicio donde tienen que probar los cargos que se le están imputando", comentó otro de sus abogados, Eduardo Arévalo.

¿Qué viene ahora?

Al no rechazar un juicio abreviado, el humorista deberá comenzar un nuevo capitulo judicial: "Eso es lo que he solicitado siempre, que se investiguen todos los hechos. Por eso no acepto responsabilidad alguna. Como dicen mis abogados: vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", sentenció el humorista.

La próxima audiencia de Paul Vásquez será a finales de noviembre cuando comience la preparación del juicio oral. El comediante arriesga una pena de hasta la 541 días de cárcel.

