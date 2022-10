Trágico matrimonio: Al menos 31 invitados mueren luego que un bus cayera a un precipicio

Al menos 31 personas murieron luego de que un autobús con invitados a una boda se saliera de la carretera y cayera por un profundo precipicio, en el norte de India.

El vehículo recorría un sinuoso camino montañoso en el estado de Uttarakhand cuando cayó por un precipicio de unos 500 metros, con entre 45 y 50 personas a bordo, incluidos niños.

La policía del lugar y los equipos de emergencias médicas, con la ayuda de algunos lugareños, lograron recuperar 31 cuerpos y han rescatado a 19 personas con vida, anunció en Twitter la policía del estado, que previamente había facilitado un balance de 25 muertos.

Los rescatistas trabajaron intensamente limpiando la zona del accidente de matorrales y árboles, mientras sacaban a los heridos, que luego fueron trasladados al hospital más cercano.

WATCH: At least 25 people died after a bus carrying around 50 passengers of a marriage party fell into a 500-meter gorge in India’s northern Uttarakhand state. #India #Accident pic.twitter.com/algIY9f1zt