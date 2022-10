Pagos de la PGU: ¿Quiénes están quedando fuera del beneficio?

05 oct. 2022 - 06:37 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que un margen de la población se quedara sin el pago de la Pensión Garantizada Universal, decenas de críticas ha recibido el instrumento de focalización utilizado para determinar quiénes reciben el beneficio y quiénes no.

A raíz de ello, el martes se llevó a cabo una sesión especial en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se analizó este hecho para así poder encontrar una posible solución.

Según datos entregados por el Instituto de Previsión Social, hay 1.865.000 mil adultos mayores que ya recibieron el aumento de su pensión, mientras que por ahora están quedando fuera al menos 275 mil personas.

PGU rechazada

Sergio Fuentes se jubiló el pasado febrero a los 66 años y postuló inmediatamente a la Pensión Garantizada Universal. Durante meses esperó, considerando que le tocaba el pago en agosto. Sin embargo, no sucedió.

Al respecto, dice que "recibo estos documentos vía correo, donde me dicen que está rechazado. El motivo del rechazo que me indican es que reporto ingresos en Servicio de Impuestos Internos, información que no es real”.

Así es cómo le informaban que no calificaba para el beneficio de la PGU, ya que, según el IPS, pertenecía al 10% de mayores ingresos y que tenía actividades en el SII desde el año 2020.

"Esta información es incompleta, porque informa que uno tiene iniciación de actividades, pero no indica cuándo dejó de emitir boletas la persona, por lo tanto, para todo los efectos uno seguía trabajando y ese es uno de los motivos que me indicaron", explica.

Finalmente, dice sentirse frustrado, ya que pasó "35 años trabajando como mínimo, con impuestos pagando al estado, produciendo por el país y llega el momento en que uno puede recibir algo en compensación y no lo recibe".

¿Por qué no fueron aceptadas?

El test de afluencia que se consideró para la PGU, toma datos de la encuesta Casen, la cual se realizó en 2020 y que no pasó por la aprobación del Consejo Consultivo Previsional.

Asimismo, esta se focaliza en contabilizar únicamente ingresos y no el patrimonio de la persona, lo que impidió que personas como Sergio, recibieran la pensión. Además, desde la oposición alegan que falta difusión de parte del Gobierno.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurraga, afirma que "hemos pedido que mejore la información y la publicidad para que las personas puedan postular y que esto sea retroactivo desde el mes de agosto" como se acordó en el presupuesto 2022.