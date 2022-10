Joven investigador chileno es asesinado en EEUU: Encontraron su cuerpo tras apagar un incendio

La policía de Kansas, en Estados Unidos, se encuentra investigando un doble homicidio a dos investigadores del Instituto Stowers para la Investigación Médica, entre los que se encuentra un joven chileno de 25 años.

Se trata de Pablo Guzmán Palma, quien fue hallado fallecido junto a la argentina Camila Behrensen, de 24 años, luego de apagar un incendio al interior de un departamento ubicado en el vecindario de Midtown.

Homicide detectives investigating early morning fire at 41st and Oak where two deceased victims were found inside. CSI and bomb and arson personnel responded as well. @KansasCity @JacksonCountyMO @kcpolice pic.twitter.com/0g8SdXPe5V