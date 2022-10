Dinero en efectivo, sobornos y empresas fantasmas: Así se gestó el desfalco de 20 mil millones de pesos en San Fernando

02 oct. 2022 - 23:37 hrs.

¿Qué pasó?

Gran parte de las autoridades del municipio de San Fernando de dos periodos anteriores al actual, están involucrados en lo que podría ser llamado el desfalco municipal más grande a nivel nacional. Fueron 20 mil millones de pesos lo defraudado por autoridades sanfernandinas.

Esto se habría llevado a cabo con dineros en efectivo, sobornos, empresas fantasmas e incluso supuestos funcionarios que aparecían únicamente para entregar una firma y justificar las supuestas asistencias. Son 42 las autoridades involucradas e incluso vecinos del lugar.

¿Cómo fue descubierto?

En julio del 2017, Aníbal Quezada Gaete, de 36 años y jefe de operaciones de la Corporación Municipal de San Fernando, sufrió un fatal accidente que derivó en su muerte. Su padre afirma que el único "beneficiado" con su fallecimiento, era Pablo Bravo, administrador municipal.

"Cuando tuvo el accidente, el único que necesitaba que muriera era un exadministrador municipal. El único beneficiado es él, Pablo Bravo. Yo siempre dudé del accidente", afirma el padre de Aníbal.

Junto al alcalde de aquel tiempo, Luis Berwart y Pablo Bravo, trataban de cuadrar todo con Aníbal, quien era el "hombre de los números", permitiéndoles llevar a cabo este fraude.

La esposa del fallecido, Yoselin Pérez, fue parte de todo el arsenal de personas que crearon empresas ficticias para beneficiarse de dineros que recibían del Estado y que debían ser empleado en educación y salud. Una vez su esposo murió, entregó un celular y admitió todo lo que vio durante años.

¿Cómo se gestaba el fraude?

Como el desfalco se llevaba a cabo a través de corporaciones, la fiscal Fabiola Echeverría, explica la diferencia entre un municipio y un ente como tal.

"Hay que entender que hay municipalidades y corporaciones. En su momento, existían estas corporaciones donde el alcalde es el presidente del directorio que administraban los fondos de educación y salud que llegan para la atención de los sectores vulnerables. Pero son privados, por lo que la posibilidad de control es menor", afirma Echeverría.

En tanto, la culpa recaería en el presidente de la corporación, labor que la cumple el alcalde de esas administraciones. Así es como tampoco descarta que pueda haber más involucrados.

"El que actuó en forma permanente fue el alcalde, que además es el presidente del directorio, su mano derecha municipal es el secretario municipal, Pablo Bravo, pero están todos involucrados. Todos de alguna manera defraudaron o consintieron", afirma la fiscal.

Por tanto, este caso de corrupción, habría traspasado administraciones, llegando a acumularse cerca de 20 años de fraudes, asevera Pablo Silva, actual edil de San Fernando: "Se fue instaurando una forma de defraudar a al corporación a través de empleados fantasmas que recibían remuneraciones y empresas de papel".

Adicionalmente, también entregaban sobres con dinero, lo que Yoselin Pérez constató en su declaración, destapando así una red de fraude en el municipio.

"El difunto le entregaba dinero en efectivo al alcalde. Recuerdo que se encontraban en un colegio, donde el fallecido le daba dinero. Le llegaron varias veces con dinero a su casa”, lee la fiscal Fabiola Echeverría, delitos de alta complejidad.

Los cómplices del alcalde

Los concejales Enrique de Jesús Díaz, Pablo Orellana y Alejandro Riquelme, aprobaban los traspasos de dinero de la municipalidad a la corporación. En un año, consiguieron traspasar 1500 millones de pesos. Por hacerlo, recibían un millón de pesos mensuales extras a su sueldo.

Ante ello, el actual alcalde Pablo Silva, menciona que "tenemos dos alcaldes detenidos. Uno con prisión efectiva, otro con prisión domiciliaria, tres concejales, dos de ellos confesos y que parece que estarían libres o con arresto en sus casas, previo pago de una fianza de 15 millones de pesos cada uno".

La educación como la más afectada

Pablo Silva afirma que tras este caso de corrupción, los más afectados resultaron ser los pertenecientes al rubro de la educación. Profesores quedaron con deudas y padres que deben financiar la educación de sus hijos, la que debía ser sostenida por el municipio.

"Eran recursos para educación, pago de deudas, incentivos de retiro, descuentos para profesores. Eran los padres que debían que financiar la educación de sus hijos, con la falta de estos dineros. El daño es a los profesores", afirma el edil.

Magdalena Valenzuela, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Educación Pública, fue una de las personas que destapó este escándalo, que tiene como ingredientes el no pago de sueldos y bonos.

"Te puedo demostrar con la liquidación de sueldos que a nosotros nos descontaban por planilla los créditos sociales, que uno pedía en la caja de compensación. Ahora aparecemos como deudores. Son alrededor de mil afectados", señala.

A su vez, otros fallecieron esperando que este fraude pudiera solucionarse. Tomás Sepúlveda, profesor con más de 30 años de trayectoria, fue despedido mientras se trataba un cáncer.

"Las cotizaciones de muchos años no se las pagaban y él tiene una laguna muy grande. Fuera de eso, él se supone que estaba con licencia y no le pagaron. No tenía sueldo, ¿y qué pasó? Que él se empezó a desesperar. Nosotros hablamos con los médicos y cayó en depresión", lamenta su esposa, Elvira Barrera.

¿Qué pasa en la actualidad?

Actualmente, la Contraloría, Ministerio Público y el consejo de Defensa del Estado, están investigando ese millonario desfalco en la municipalidad de SAn Fernando.

Fueron 20 mil millones de pesos los defraudados y no se descarta que pueda haber más involucrados, así como también que la suma ascienda.