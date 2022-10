Atrapado en cemento fresco: Conductor ingresó a plena zona de arreglos viales en Concepción

01 oct. 2022 - 12:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un desafortunado conductor transitó por una avenida donde se estaban realizando arreglos, en la capital regional del Biobío. Como era de esperarse, el vehículo quedó enterrado en cemento fresco.

Mala maniobra

El hecho sucedió ayer viernes en uno de los sectores más transitados del Gran Concepción, específicamente, en avenida Paicaví con Los Carrera.

#Concepción Avda Paicavi con Los Carrera vehículo queda atrapado en cemento fresco, precaución en el tránsito. pic.twitter.com/1zRFNGhKNB — I.C.E. Biobío (@ICEBiobio) September 30, 2022

No hay confirmación de si el conductor no percibió o no respetó las señales de alerta; o bien, los arreglos en esta avenida carecían de indicaciones.

🔵AHORA

Vehículo quedó atrapado en cemento fresco. Avda Paicavi con Los Carrera. #Concepcion pic.twitter.com/f4elLOFcU2 — Terremoto en Talcahuano 📌 (@TerremotoTalcah) September 30, 2022

Cabe mencionar que estas vías siguen en arreglos, por lo que el llamado es a conducir con cuidado para no incurrir en accidentes como estos.