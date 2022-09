Boric reconoce error en torno al TPP11: "Debimos haberlo discutido hace mucho tiempo y lo fuimos postergando"

30 sept. 2022 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, el Presidente Gabriel Boric, conversó con la directora del diario El País, María José "Pepa" Bueno, en el marco del foro "El reto social de América Latina", evento internacional realizado en Casapiedra, en la comuna de Vitacura, región Metropolitana.

Errores en sus seis meses de Gobierno

Durante la entrevista, se le preguntó sobre cuáles han sido sus errores en los seis meses de Gobierno.

En primer lugar, se refirió al impasse que vivió con el representante del clima de la Casa Blanca, John Kerry, durante su participación en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, cuando creyó que este no estaba presente.

Sin embargo, luego habló sobre el debate en torno al TPP11: "Hemos postergado la discusión por mucho tiempo, hay que ser capaz de tomar decisiones con claridad".

"Las cosas dificiles hay que hacerlas de una. Uno no puede estar postergando los debates, como el TPP11, que es un debate díficil para las coalisiones que apoyan al Gobierno. Eso lo debiéramos haber discutido hace mucho tiempo y lo fuimos postergando, postergando, postergando", sostuvo.

Sobre la última postergación en el Congreso, indicó que "nosotros estamos en una estrategia que yo considero correcta, y que reivindico, de pedirle a los paises firmantes de tener cartas laterales para excluir el capítulo 9 en particular".

"Creo que el 'mañana lo veremos' es un error en política. Cuando uno gobierna debe tomar decisiones con mayor claridad y no hablar con frases sino de acciones", cerró.

Presupuesto 2023

Al ser consultado si el presupuesto 2023 era lo que a él le hubiese gustado, respondió que "no se hace politicas desde situaciones ideales. Más allá si es el presupuesto que querría idealmente presentar, es el presupuesto de las condiciones actuales que tenemos".

En ese sentido, explicó que "está centrado en las prioridades de los chilenos de hoy y en reconectar la confianza de la ciudadanía con las insitituciones".

Reforma tributaria

Sobre la presión fiscal ante una reforma tributaria, aseguró que "es la más ambiciosa que hemos tenido desde la que realizó el presidente Aylwin a principios de los 90'. Después hubo otra reforma importante en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet".

Sobre la reforma de su Gobierno, comentó que "la OCDE ha reconocido que es ambiciosa, pero factible, en donde hemos puesto el centro en buscar una mejor distribución de los recursos".

"No olvidemos que en Chile hace tres años hubo un estallido social que dio cuenta de un malestar que se estaba incubando, en donde los motivos de ese malestar siguen vigentes en muchos casos", agregó.

Por ello, afirmó que "tenemos que buscar una sociedad más cohesionada. Para eso se requiere construir un colchón, un Estado que garantice derechos sociales universales, que se hace de manera progresiva".

"Chile seguramente podrá avanzar más en mejorar la distribución, pero para eso tenemos que preocuparnos del crecimiento, de la productividad, de aumentar la industria nacional", finalizacó sobre esta materia.

Seguridad pública

"Hay diferentes dimensiones de la seguridad. Desde la izquierda abordamos más los temas de seguridad económica, social, y la seguridad pública está muy dejada de lado, y es un absurdo. El respeto a la ley es garantía de protección de quienes más lo necesitan y, por lo tanto, el hacer respetar la ley en todas sus dimensiones es algo que tiene que ser prioridad del Gobierno", expuso el Presidente Boric.

"Hay una competencia de quién condena con más adjetivos la violencia. Y en Twitter hay una permanente pulsión de interpelaciones de condenar lo que no condena el otro, y al final vemos que la violencia como fenómeno social ha aumentado... vean lo que pasó en el concierto de Daddy Yankee, en el partido de Universidad Católica con la U, en muchas de las manifestaciones, el 11 de septiembre, los atentados a la prensa", ejemplificó.

Aunque señaló que invertirán en mayor dotación policial, afirmó que "tampoco podemos dejar las causas estructurales de la violencia. Muchas veces la izquierda se dedica a sólo eso, pero se pueden hacer las dos".

Triunfo del Rechazo

Al ser consultado si su Gobierno es más débil desde el triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida, respondió que "la debilidad y la fortaleza están determinadas, creo, por las convicciones que uno tenga y cuando uno se vuelve errático en las convicciones que defiende un Gobierno, se vuelve más débil, porque deja de ser creíble".

El Mandatario sostuvo que le hubiese gustado que se aprobara el texto, "pero creo que tenemos una oportunidad y nuestro Gobierno ha entendido que para que eso se materialice es imperativo reconectar con las necesidades urgentes de la gente".

"Desde la izquierda no podemos solamente ofrecer promesas escatológicas de mundos por venir a costa del presente. El proceso constituyente no me cabe duda que vamos a llegar acuerdo, que vamos a tener una nueva constitución nacida en democracia, que vamos a poder sentirnos orgullosos de una nueva constitución", expuso.

Sobre los motivos del triunfo del Rechazo, señaló que se debió a "campañanas de desinformación muy violentas", así como también a un "error de comprensión por parte de la mayoría de la convención, de la que nosotros también fuimos parte".

Respecto al nuevo proceso constituyente, djo que algo fundamental que no de faltar es "una convención 100% electa, tiene que haber un proceso de escucha de la ciudadanía que sea más vinculante".

Extrema derecha

Al ser consultado sobre si la extrema derecha saldrá fortalecida tras el triunfo del Rechazo, comentó que "por supuesto que es una preocupación, pero esta no la vamos a abordar con condenas morales o ninguneando a quienes les hace sentido lo que están planteando".

"Los extremos nunca se presentan como tal", sostuvo, haciendo alusión a que los medios de comunicación siempre señalan que "la UDI es de centro derecha. La UDI no es de centro derecha, es de derecha, y el Partido Republicano es de extrema derecha".

"La vara política estuvo muy corrida durante mucho tiempo, pero es algo que estamos viendo en el mundo, en Estados Unidos, en Hungría, en Italia, y Chile no es ajeno a los fenómenos del mundo", añadió.