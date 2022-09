Hombre se hace la vasectomía en "agradecimiento" a su esposa tras dos embarazos: "No quiero que pase más dolor"

30 sept. 2022 - 15:45 hrs.

Un hombre se hizo viral en redes sociales tras dar a conocer que se hizo una vasectomía en forma de "agradecimiento" a su esposa, luego diera a luz a sus dos hijos.

Se trata de Dan Vital, un ciudadano mexicano, que compartió su experiencia en la plataforma de videos TikTok. Si bien muchos internautas aplaudieron su decisión, el protagonista de esta historia aseguró que fue criticado por varios de sus amigos.

"No quiero que sufra más"

De acuerdo a su testimonio, se realizó la cirugía en julio de este año porque no quiso ver sufrir a su esposa nuevamente con otro embarazo. "Después de nueve años de matrimonio y dos hijos, me convencí de hacerme la vasectomía", contó Vital.

El sujeto destacó en la descripción del post que se trata "una manera sencilla de empatizar con mi esposa", pese a que "no se compara nada con el embarazo".

En las imágenes, se ve a Dan en la sala de espera de un hospital, y luego de hacerse los exámenes médicos correspondientes, yendo a realizarse el procedimiento

"No voy a mentir, muchos me dijeron que no lo hiciera. Pero cuando estás seguro de lo que tienes y quieres, no existe miedo alguno a aportar un poco de todo lo que ella pasó", señaló el hombre.

"Ya no quiero que pase más dolor", sentenció en el clip, antes de revelar que la operación fue exitosa. Como era de esperarse, muchos usuarios reaccionaron a la secuencia, que ya suma más de 4 millones de reproducciones.

En la sección de comentarios, varios internautas aplaudieron el gesto de Dan: "Felicidades por tu responsabilidad y cuidado a tu esposa", "Muchas felicidades a tu esposa, tiene un hombre que la ama demasiado", le escribieron.

