"Soportamos olores y moscas": Rinconada de Los Andes vive en la pobreza pese a millonarios fondos que reciben de casino

28 sept. 2022 - 23:26 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de Rinconada de Los Andes, ubicada en la región de Valparaíso, se vive la pobreza entre los vecinos. Locatarios viven sin agua e incluso otros deben vivir entre pozos negros, soportando olores. Todo esto pese a recibir millonarios fondos del casino Enjoy Santiago.

Es por este motivo que concejales interpusieron una querella en contra del actual alcalde, Juan Galdames, acusando mal uso de los fondos y excesivos gastos.

Pobreza en Rinconada

De la población, 25% de Rinconadinos vive en la pobreza. Adicionalmente, el 30% no cuenta con alcantarillado y el 20 por ciento aún no tiene agua potable, aún considerando que es una de las comunas más ricas del país.

Ese es el caso de Emilia Astargo, quien vive hace años en Quebrada Seca. Su casa está a metros de la calle principal de la comuna y pese a ello, no cuenta con alcantarillado, mucho menos con agua potable.

Por ese motivo, ella debe comprar el agua, aún contando con un sueldo de "158 mil pesos y con eso tengo que vivir; comprar gas y el agua".

Malos olores

El caso de Emilia no es el único, sino que se repiten por distintas zonas de Rinconada de Los Andes. En la zona urbana, villas tampoco cuentan con alcantarillado y las casas cuentan con pozos negros.

Javier, uno de los locatarios, da cuenta de esta realidad: "Hay un pozo negro y tenemos que estar soportando olores y moscas. En verano desprende mucho olor. Es sumamente difícil estar en estas condiciones precarias".

Esta problemática llegó a oídos de la Municipalidad y en vez de otorgar una solución definitiva, se construyó un gran dren en el patio de una vivienda para que todos los pozos negros desemboquen en un mismo espacio. Ante ello, Galdames aseguró que fue una solución momentánea y que en octubre deberían iniciar los trabajos.

Denuncias contra el alcalde

Sin embargo, concejales de Rinconada de Los Andes afirman que estas gestiones fueron realizadas en la administración anterior a Galdames.

David Zapata, exjefe de comunicaciones del alcalde Galdames y actual dirigente vecinal, asegura que el municipio, en vez de ocuparse de las problemáticas de los vecinos, están gastando en proyectos que aún no ven la luz.



"El eslogan era recuperar la confianza y no pasó nada. El primer año prometió y no cumplió. Yo estoy ligado al municipio hace 9 años y sé cómo se hacen las cosas. No nos vamos a oponer que los fondos se gasten a la comuna, pero hay gente que viene de afuera y se lleva este dinero", manifestó.

Por eso cuestionan la administración de Galdames, asegurando que se ha preocupado en gastar fondos en rodeos o actividades de entretención. Por ejemplo, traspasó 45 millones de pesos para la compra de premios para un campeonato de fútbol a la corporación de desarrollo municipal de la cual su hermana es tesorera y su cuñado secretario.

Querella contra el alcalde

En virtud de lo anterior, un grupo de concejales interpondrá una querella por fraude al fisco en la gestión del alcalde Juan Galdames, en los próximos días.

En ella se hace referencia al supuesto sobreprecio y la tasación irregular en la compra de terrenos por 1900 millones de pesos entre otras presuntas irregularidades que podrían revestir la calidad de delito.

Otro de los gastos que se cuestiona son los 1200 millones de pesos que fueron asignados a una constructora para la ejecución de suministros y servicios varios.