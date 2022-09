Madre de joven que murió tras ser atacada por un tigre exige justicia: "Ella no fue la negligente"

27 sept. 2022 - 13:01 hrs.

A más de un año de la muerte de Catalina Torres Ibarra, una joven trabajadora que falleció tras ser atacada de por un tigre del Parque Safari de Rancagua, su madre exige justicia.

Catalina se encontraba realizando labores de limpieza en una de las jaulas del recinto cuando fue atacada por el felino. Hasta el momento no hay responsables por su muerte y su familia acusa negligencia por parte del centro turístico.

"Mi hija murió como un perro"

En conversación con "Mucho Gusto", la madre de la joven, Sara Ibarra, manifestó su pesar por las deficientes condiciones de seguridad del lugar y la falta de avances en la investigación que permitan dar cierre al caso.

"Mi hija murió como un perro", dijo de entrada y expresó su deseo de que "la muerte de la Cata no quede impune".

La mujer apuntó a que los funcionarios del parque no contaban con las herramientas necesarias para hacer frente a una situación como la que vivió su hija. "No había primeros auxilios, una enfermera, un guardia, no había nada, entonces cómo no voy a tener dolor", explicó.

Asimismo, añadió que "la sala de manejo, donde debiera haber un guardia, una pistola, un sedante, no había nada con que la hubieran podido salvar. No había ningún protocolo, ninguna inducción".

Acusa negligencia de Parque Safari

Cabe recordar que cuando sucedió el incidente, los dueños del recinto indicaron que Catalina y sus compañeros no habían seguido las indicaciones correspondientes, que señalaban que no debían acceder al sector de tigres.

Sin embargo, Sara asegura que "ella no fue la negligente, fueron los del Parque Safari, a ella la mandaron a hacer una labor que no le correspondía. Ella era guía, no era de manejo animal, no debía haber estado allí".

"Tengo muchas dudas y necesito respuestas. Mientras no se termine la investigación, no tenemos nada claro", declaró Sara, y aeguró que busca "llegar a la verdad".

"Esto se podía haber evitado, no estaba el resguardo necesario. Si hay responsabilidad compartida, uno tiene que asumir, pero que se sepa la verdad", continuó.