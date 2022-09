Ministro Marcel y reforma tributaria: "Se ampliará el gasto en los derechos ciudadanos"

27 sept. 2022 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la aprobación en general de la reforma tributaria en la Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde no se contó con los votos de la oposición, pese a las negociaciones del Gobierno y de las 27 indicaciones que ingresaron.

¿Qué dijo Marcel?

En conversación con Radio Infinita, la autoridad manifestó que como oficialismo han aprendido "de que uno tiene que tener claro los objetivos de lo que uno quiere hacer con una reforma tributaria, pero también debe existir disposición para dialogar".

"Uno nunca tiene que perder la esperanza de que la responsabilidad prime ante los cálculos políticos", expresó.

Además, detalló que la iniciativa sufrirá modificaciones durante su tramitación, ya que "algunos parlamentarios dijeron que tenían propuestas para la discusión en particular, así que nosotros estaremos atentos a eso". También indicó que legisladores de oposición "pese a votar en contra de la idea de legislar, adelantaron que cooperarían en la discusión en particular".

¿Es posible un aumento en la base de recaudación?

Al ser consultado si es posible que se analice un aumento en la base de la recaudación tributaria, respondió: "Este es un tema que trasciende a las negociaciones políticas. Hay que mirarlo desde la perspectiva de las personas".

"¿Podemos convencer a la ciudadanía, a convencer a la clase media, que con esto de todas maneras va a tener beneficios? Yo creo que la clase media tiene derecho a ser escéptica", aseveró.

"El mundo político no puede imponerle a las personas algo en lo cual ellos no llegan a creer porque no lo han visto operar. Y con esta reforma se ampliará el gasto en los derechos ciudadanos", sostuvo.

Reforma previsional

Respecto a la reforma a las pensiones, Marcel explicó que se está trabajando en "hacer un diseño que combine la capitalización individual, con seguridad social, con una base mínima financiada por el Estado, con espacios de libertad de elección de las personas".

"Se está trabajando en el articulado del proyecto, pronto vamos a tener el articulado completo. Pero creo que es importante que se sepa que no es un tiempo perdido, es un tiempo que se está invirtiendo", agregó.

"No se puede tener un mecanismo único para las pensiones"

El ministro señaló que "un sistema de pensiones debe disminuir el riesgo de pobreza en la vejez, tiene que ser capaz de asegurar continuidad de los ingresos cuando se pasa del empleo remunerado a la jubilación, y tiene que hacerse cargo de los distintos riesgos que están asociados a las características de las personas y que podrían perjudicarlos al momento de cubrir una contingencia".

"Uno no puede tener un único mecanismo para un sistema de pensiones. El reparto solo no sirve para ser capaz de sostener con el tiempo una buena tasa de reemplazo. Un sistema de capitalización individual no permite prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, ni permite resolver contingencias que las personas enfrentan, pro ejemplo, en las diferencias entre hombres y mujeres en el sistema previsional", añadió.

