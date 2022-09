"Uno me ahorcó con la pistola": Habla la conductora que se enfrentó a asaltantes en su auto

23 sept. 2022 - 06:35 hrs.

El día jueves se conoció un impactante registro en el cual se ve cómo una mujer evita un violento asalto en la comuna de Puente Alto. Se trata de Danitza Moreira (31), madre y profesora de Educación Física que desde hace siete meses trabaja como conductora de aplicaciones.

La mujer conversó sobre lo que vivió la noche del miércoles con Las Últimas Noticias (LUN), allí contó que cree que los asaltantes finalmente no le hicieron daño porque "quizá se asustaron" con la rápida reacción y la ayuda que pidió a través del botón de pánico instalado en su auto.

"Uno me ahorcó con la pistola"

Danitza explicó que todo comenzó a las 22:50 horas cuando tomó a tres pasajeros mediante la aplicación Didi. Desde del inicio del viaje encontró que algo no estaba bien: los sujetos no ubicaban el lugar a donde iban y fueron muy insistentes en pagar el viaje ($3.000) desde un inicio.

En menos de 10 minutos uno de los "pasajeros" la apuntó con una pistola e intentaron robarle su auto, objetivo que no pudieron conseguir gracias a la determinación de Danitza.

"Uno me ahorcó con la pistola en la mano. La vi en mi cara y estaba helada. Como soy ignorante en esto, porque estas cosas no las vivo a diario, agarré la pistola e intenté quitármela de encima", cuenta.

"No me gusta el tema del armamento, me da terror, por eso atiné a tirarle la pistola. No me pegaron, fue extraño. Eran muy novatos, creo. Yo estaba más preparada que ellos", agrega sobre cómo pudo correr con suerte en una situación que podría haber terminado muy mal.

"Le dio miedo porque pedí ayuda"

Respecto al escape de los delincuentes, la mujer cree que estos se bajaron rápidamente por el susto que les provocó el botón de pánico, pero también que esto era parte de su plan.

"El copiloto tenía que bajarse y abrirme la puerta, el que iba detrás de mí debía intimidarme con la pistola y el otro tenía que sacarme las llaves y no pudo hacerlo o le dio miedo porque pedí ayuda", relató a LUN.

Tras el susto que pasó y la buena fortuna que tuvo, la mujer realizó la denuncia correspondiente en la 38° Comisaría de Carabineros, contando que lo único que los ladrones se pudieron llevar fueron los $30 mil que había juntado en ese día de trabajo.