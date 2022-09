Presidenta del PS sobre Chile Vamos en proceso constituyente: "No ha habido cumplimiento de los compromisos adquiridos"

22 sept. 2022 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con MegaPlus, la presidenta del Partido Socialista, Paula Vodanovic, se refirió a las conversaciones en torno a un nuevo proceso constituyente, el que se retomará mañana viernes en el ex Congreso de Santiago tras una serie de declaraciones de la oposición, la que cuestionó la participación del Gobierno en el diálogo y aclaró que aún no se llegaba a un acuerdo con el oficialismo.

¿Qué dijo?

"En nuestro partido estamos en conversaciones internas todavía, porque finalmente la derecha día a día va sacando nueva información por la prensa. La verdad es que en las mesas de conversaciones tuvo una actitud totalmente distinta, una voluntad de diálogo que ya no mantiene. Incluso en el lenguaje que está usando", comenzó señalando Vodanovic.

Respecto del lenguaje, explicó que "Chahuán está hablando de no entregar un cheque en blanco. Luz Poblete dice que hay que limitar los acuerdos y Macaya dice que no hay que volver a cometer los mismos errores. Esta amplia voluntad de diálogo en los primeros días hoy se está transformando en una concensión, en un acto gracioso por parte de la derecha. Conceder por gracia algo que la democracia nos da".

"Yo estoy en contra, no de la conversación ni de señalar ciertos mínimos, pero sí de limitar el debate constituyente", aclaró la presidenta del PS, añadiendo que "parece que la derecha olvida dos cosas: que el 78% de la ciudadanía se pronunció en contra de la constitución del 198 en el proceso constituyente anterior".

"El poder constituyente hoy está en el Congreso, y por lo tanto si no se habilita esta reforma constitucional, será el Congreso que tenga que reformarla y ahí no van a poder vetar al Ejecutivo, porque será el Ejecutivo el que tendrá que proponer un proyecto de constitución y será discutido en el Congreso, que no favorece ni a la derecha ni a la izquierda.

Rol de los expertos

Al ser consultada sobre la posibilidad de un plebiscito de entrada, Vodanovic indicó que "estos temas quedaron zanjados en la primera reunión y volvemos a ellos cada vez. Por eso la derecha entró en cólera diciendo que no hubo acuerdo... sí hubo acuerdo, yo estuve presente. El Presidente del Senado tomó acuerdos".

Respecto a la idea de tener a expertos durante el proceso, aseguró que estar a favor "pero quiero saber cuál es el rol que tendrán, porque si ellos van a hacer el trabajo, y vamos a nombrar a constituyentes de cartulina, ¿para qué vamos a hacer un proceso que no va a tener ningún valor?".

"Yo no voy a dejar de asistir a las reuniones, porque no le voy a dar en el gusto a la derecha de levantarnos de una mesa para que ellos queden como dialogantes, pero la verdad es que aquí no ha habido cumplimiento de los compromisos adquiridos", afirmó.

Vodanovic expuso que busca que la discusión tenga ciertas garantías. "Lo que está pidiendo la derecha son límites a la discusión democrática", por lo que ella pidió que "tengamos esta discusión en los términos más amplios posibles. Los expertos tienen un rol, sin duda, pero la política la tienen que hacer los políticos".

"Yo le pedí a Chile Vamos respetuosamente que trajeran una propuesta escrita para poder conversar consignados en un papel y no sobre los dichos en la prensa. En la mesa se dice una cosa y en los medios otra, yo creo que eso ha sido la mayor complejidad de estas conversaciones hasta ahora", destacó.