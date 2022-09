La estafa del viaje soñado: Más de 3 mil personas engañadas por agencias que se embolsaron $4 mil millones

22 sept. 2022 - 01:25 hrs.

¿Qué pasó?

RC Viajes y Amukan son dos agencias de viajes que de acuerdo a los datos que maneja hasta ahora la Policía de Investigaciones (PDI), habrían estafado a más de 3 mil personas con sus anhelos de unas vacaciones soñadas. Este esquema les reportó a sus autores una ganancia ilícita de más de $4 mil millones.

La estafa del viaje soñado

Meganoticias Reportajes conversó con varias víctimas de estas empresas en Santiago y Concepción. Varias de estas tienen una historia similar detrás: el ofrecimiento de una membresía, un pago millonario y la posterior pérdida del dinero.

Paulina Pino fue engañada por RC Viajes, según cuenta, todo partió al contestar una encuesta en la calle. Había entregado sus datos, por lo que días después recibió una llamada: había ganado el premio de pasar un fin de semana en un hotel de La Serena o Viña del Mar por haber contestado la encuesta.

Pese a que en un principio pensó que podría tratarse una estafa, la seriedad con que se presentaba la empresa y su registro en Sernatur le dio confianza.

Una vez en las oficinas de la empresa para cobrar su premio, un vendedor le ofreció una membresía con innumerables descuentos en pasajes, traslados y hoteles. El valor de esta variaba entre $600 mil y $5 millones.

"Salí de la oficina, me puse a buscar inmediatamente la información de la empresa. Al momento de buscar los reclamos, me empecé a dar cuenta de que había personas que estaban haciendo reclamos desde hace rato", cuenta Natalia Morales, quien también fue estafada con el "anzuelo" del premio y la membresía.

El modus operandi

Precisamente, la gran cantidad de reclamos es lo que, según la fiscal Constanza Encina, enciende todas las alertas en este esquema de estafas.

"Una vez que alcanzaban un número de denuncias considerables, que se filtraba en las redes sociales la forma en la que operaban estas empresas, ellos lo que hacían, en definitiva, era dejar abandonada una empresa, abrir en otra oficina con otro nombre y seguían con el mismo modus operandi", explica la fiscal.

Pero está vez, antes de que escaparan, la PDI allana las oficinas de RC Viajes y Amukan: allí la documentación incautada comprobó que los autores de la estafa participaron en el mismo delito hace cinco años.

De acuerdo a la fiscal Encina, en dicha oportunidad se condenó a todos los líderes, pero "quienes trabajaban en esas empresas, con posterioridad, se fueron y abrieron sus propias empresas, que son las que actualmente estamos investigando".

Las consecuencias del fraude

Por los delitos de "estafa, asociación ilícita y lavado de activos" fueron formalizados el líder de la organización César Venegas López; su hermana, Verónica Venegas; su hijo, Paolo Venegas; y otros tres sujetos. Un séptimo implicado, el representante legal de las agencias, está prófugo.

Algunos de los detenidos tenían una vida de lujos e incluso parte de sus ganancias ilícitas las invirtieron en bitcoins para poder llevar los dineros al extranjero. Estos volvieron a ser internados al país mediante la compra de propiedades.

Mientras tanto, miles de víctimas deben seguir pagando las cuotas de sus tarjetas de crédito, porque, al ser una transacción voluntaria, los bancos no responden. "Tengo que pagar, porque si no me voy a Dicom, intereses y todo lo que financieramente eso conlleva", lamenta Sarvia Díaz, estafada en Concepción por Amukan.