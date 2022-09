"Sí son peligrosos, te van a atacar": El drama de los comerciantes extorsionados por bandas extranjeras

21 sept. 2022 - 01:45 hrs.

¿Qué pasó?

Amenazas de muerte que serán canceladas a cambio de dinero, así son las llamas que varios comerciantes han estado recibiendo en el último tiempo. Extorsiones que solo en la Policía de Investigaciones (PDI) registran casi 200 denuncias este año.

Meganoticias Reportajes accedió a los audios de estas amenazas, además de conversar con pequeños y medianos comerciantes que son víctimas de bandas delictuales extranjeras.

Amenaza cumplida

Viviana Infante era la dueña del restaurante peruano "Qué tal sabor" de Quinta Normal, un local gastronómico que funcionaba sin sobresaltos hasta que los delincuentes que le exigían un pago de $7 millones cumplieron su amenaza: quemaron su negocio tras rociarlo con bencina.

Durante una semana Viviana ignoró las amenazas, ya que no entendía las razones del ultimátum. "Estoy asustada, como nunca me había pasado esto. Imagínese paso por acá y me disparan", dice.

Lamentablemente, la situación de esta mujer no es única. En la misma comuna, la dueña de una distribuidora de gas, Mariela Muñoz, es extorsionada por una supuesta célula del Tren de Aragua.

"Me contactaron para decirme que había un encargo (de muerte) hacía mi persona... Yo les tenía que pagar para que ellos me pudieran proteger prácticamente", cuenta Mariela.

Mariela también ignoró en un primer momento estas amenazas, las que fueron subiendo de tono y que llevaron a la mujer a denunciar y entregar todos los antecedentes a la PDI.

"Sí son peligrosos, te van a atacar"

Resguardando su identidad, un ciudadano venezolano que presenció la extorsión de un amigo de la misma nacionalidad aquí en Chile señala que estos grupos son "sí son peligrosos, están armados y te van a atacar".

"Tienen personas que investigan a la gente, buscan la forma de saber más de ti, si tienes locales, estás posicionado en el país. Y cuando llegan al punto de que saben que tienes una capacidad económica importante, te amenazan y te extorsionan... Si no les pagas a ellos, entonces atentan contra tu vida", sostiene.

Control territorial y dinero fácil

"La extorsión en América Latina ha sido utilizada por pandillas y por grupos del crimen organizado para el control territorial y para financiarse", explica Pilar Lizana, investigadora experta en el área de seguridad y análisis de extorsión de Athena Lab.

Lizana dice que, según su experiencia, es evidente que estos grupos buscan adueñarse de los sectores en donde realizan amenazas, además de poder conseguir dinero fácil de negocios que tienen flujo de caja diario.

A julio de este año existen 170 denuncias de amenazas a pequeños comerciantes y almaceneros, las cuales, según la PDI, pueden ser muchas más, debido a que varias víctimas han aguantado la extorsión por meses y han pagado sumas que van de los $200 mil a los $15 millones.