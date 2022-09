Alza histórica: Canasta Básica de Alimentos subió un 22,4% en septiembre

17 sept. 2022 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un 22,4% subió la canasta básica de alimentos en el último mes, lo que representa la mayor alza que este indicador ha tenido desde que se inició su medición. Además, la línea de la pobreza se situó en los $207 mil pesos.

La canasta

La Canasta Básica de Alimentos, compuesta por 79 productos, subió a 60 mil pesos su valor nominal, 11 mil más que hace un año.

Los consumidores son los más golpeados y frente a esto, los supermercados de barrio hacen lo posible para frenar las alzas.

José Torrealba, dueño del supermercado Orquídea, dijo que "los aumentos no hay que hacerlos tan drásticos, y hay que hacer promociones en ciertos productos para no afectar tanto al cliente. Lo que me preocupa es que las ventas si han bajado bastante, considerablemente".

¿Qué han dicho los expertos?

Pablo Barberis, economista de la Universidad de Chile, dijo que "hoy día, más del 60% de la canasta básica de alimentos son productos importados y eso quiere decir que nos cuesta también más caro porque igualmente están pactados por el precio del dólar".

Con respecto a la crisis inflacionaria, el experto explicó que "estimamos que al estadio de hoy la inflación al 2023 debiera estar torno al 5-7% para llegar al 2024 recién".

"Esperamos sea así, con el objetivo de una inflación anual de un 3%, que era estructuralmente lo que teníamos en los últimos 15 años", finalizó.