Elizalde sobre plazos de nuevo proceso constituyente: "La incertidumbre tiene efectos que no son del todo positivos"

15 sept. 2022 - 13:25 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con MegaPlus, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, se refirió a los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para un nuevo proceso constituyente, sobre todo luego de algunos cuestionamientos de Chile Vamos, que se bajaron de la reunión programada para este jueves debido a la presencia del Gobierno en la discusión.

¿Qué dijo?

Sobre cómo se han llevado a cabo las conversaciones sobre el nuevo proceso constituyente, el senador comenzó señalando que "hay algunos partidos con representación parlamentaria que recién están en proceso de definición interna para fijar su postura respecto de las propuestas que van a ser parte del diálogo".

"Como están todavía en ciertos procesos de definición, no ha sido posible avanzar como a muchos les habría gustado, no obstante, lo más importante es que en los últimos días hemos hecho gestiones para reestablecer un clima constructivo, entendiendo que lo que está en juego en el país es demasiado importante", manifestó.

"Se requiere poner el interés superior de Chile por sobre cualquier otra consideración, y participar en un diálogo de buena fe que nos permita establecer un itinerario constituyente plenamente democrático", añadió el parlamanetio.

Nueva metodología

Elizalde aseguró que "lo importante es reestablecer un clima que permita que todos los actores que están invitados a este diálogo, se sientan partícipes, y por eso estamos precisando una metodología de trabajo que en su momento vamos a anunciar, y una vez que lo resolvamos, vamos a convocar a una nueva reunión que se va a realizar la próxima semana con el objeto de reestablecer el diálogo".

Sobre la metodología, adelantó que "hicimos una ronda de consultas con todos los actores para ver cómo seguíamos adelante".

Asimismo, sostuvo que el diálogo no sólo debe considerar a parlamentarios, sino que también se debe "escuchar a las organizaciones de la sociedad civil... por ejemplo, nos reunimos con los representantes de los trabajadores de la CUT, con los representantes del mundo empresarial de la CTC, con la Asociación Chilena de Municipalidades", junto con agregar que esta jornada se reuniría con el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales.

"Estamos viendo la manera en la que se genera una forma de trabajo que permita que todos los actores se sientan considerados, que nadie sea excluido, y que podamos contar con la continuación de todos para esta tarea", comentó.

Postura de Chile Vamos

Sobre la presencia del Gobierno en la mesa, que ha sido cuestionada por Chile Vamos, indicó que "de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el Gobierno es un órgano colegislador y, por tanto, su punto de vista no es irrelevante cuando se debaten en el Congreso reformas legales o constitucionales. La propia ministra Secretaria General de la Presidencia ha señalado que ellos van a acompañar este proceso".

En cuanto a la postura de la oposición, que optó por bajarse de la reunión programada para este jueves, Elizalde dijo que "el lunes hubo avances, esos avances fueron consultados. No obstante, una fuerza puede tener el legítimo derecho de cambiar de opinión".

"Respecto a la conducta de Chile Vamos, yo voy a ser muy prudente, porque el rol que me corresponde como presidente del Senado es ser convocante y articulador de este diálogo, y por lo tanto no voy a entrar en las declaraciones que legitimamente pueden hacer otros actores. A mí lo que me interesa es que este llegue a buen puerto, que sea exitoso, por eso, hemos decidido ser muy prudente en el uso del lenguaje. Debemos ser parte de la solución, no del problema", comentó el senador.

Eso sí, precisó que "lo importante es que los distintos sectores que hicieron campaña comprometiéndose con determinadas acciones después del plebiscito, cumplan su palabra. Creo que hay disposición de que así sea. Si el diálogo se desarrolla de buena fe y sobre la base del principio de cumplir la palabra empeñada, vamos a arribar a buen puerto".

Plazos del acuerdo

Al ser consultado sobre los plazos para llegar a un acuerdo, enfatizó que prefiere no hacerlo, aunque sí "creo que esta decisión no se puede postergar indefinidamente, porque se requiere dar una certeza al país. La incertidumbre tiene efectos que no son del todo positivos".

"Establecer un proceso constituyente, con un itinerario acotado en tiempo, con reglas del juego claras, en donde se sabe cómo se va a avanzar para tener una constitución nacidad en democracia, es buena señal que le hace bien al país", finalizó.

Todo sobre Nueva Constitución