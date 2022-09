Las Salinas: ¿En qué consiste el proyecto por el que la alcaldesa Ripamonti emplazó el Presidente Boric?

12 sept. 2022 - 14:54 hrs.

Hace un par de días, causaron revuelo las declaraciones realizadas por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, al Presidente de la República, Gabriel Boric, emplazándolo para que rechace el proyecto de Inmobiliaria Las Salinas, el cual pretende realizar una biorremediación a un terreno que hoy se encuentra contaminado con petróleo.

Este lunes, el Comité de Ministros acogió parcialmente las reclamaciones contra el proyecto de saneamiento propuesto por la Inmobiliaria Las Salinas, filial de la empresa Copec, en la ciudad de Viña del Mar.

¿En qué consiste el proyecto?

Según explica País Circular, el terreno del proyecto se encuentra ubicado frente a la playa Las Salinas de Viña del Mar, y fue "ocupado históricamente por varias empresas -incluida COPEC- para almacenar combustible y fabricar lubricantes y químicos agrícolas, lo que afectó indefectiblemente los terrenos".

En este lugar se pretende implementar la iniciativa, que se divide en dos procesos, el primero de estos contempla llevar a cabo un plan ambiental de biorremediación, que cuenta con un presupuesto de $55 millones USD, y que persigue descontaminar los remanentes tóxicos de este sector de aproximadamente 160 mil metros cuadrados.

El segundo proceso, se basa en la creación de un proyecto urbano inmobiliario que, según la empresa controlada por la familia Angelini, destinaría un 40% de la totalidad del terreno saneado, para cimentar un espacio público que vaya en uso de toda la comunidad viñamarina.

"Creemos que para promover un barrio a escala humana es necesario hacerlo con un proceso participativo liderado por la Municipalidad para acordar condiciones de desarrollo urbano para el terreno. Hoy no contamos con un proyecto, sino que debemos iniciar un proceso participativo conjunto donde la autoridad sea la bisagra que nos convoque a todos a avanzar y acordar condiciones de desarrollo sustentables para el terreno", declaró en su momento el gerente general de Las Salinas, Arturo Natho, al medio G5.

En resumen, detalla la empresa, que "el plan de biorremediación dará continuidad a un proceso de regeneración natural que se suscita durante décadas en el terreno, y que consiste en estimular (y acelerar) el crecimiento de bacterias que usan los contaminantes como fuente de alimento y energía, por ejemplo, el petróleo y derivados, solventes y plaguicidas. Este plan de biorremediación, surgido de un Comité de Expertos en Saneamiento integrado por científicos de universidades de la Región de Valparaíso, obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en 2021".

¿Por qué es criticado?

En la vereda de enfrente, se encuentra el Municipio de Viña del Mar, junto a vecinos y organizaciones, como el "Movimiento Un Parque para Las Salinas", que se oponen a la realización de este proyecto, principalmente bajo el argumento de que, a su juicio, la iniciativa generará una serie de consecuencias negativas, como un eventual riesgo a la salud. Esto debido a que la remoción de tierra provocará la dispersión de contaminantes.

Al respecto, Gonzalo Pavéz, representante del "Movimiento Un Parque para Las Salinas", fue enfático en señalar que las autoridades deben escuchar a las comunidades y que en este caso debe primar la justicia ambiental.

"La vida tiene que estar por sobre el lobby. No puede ser que 100 años de contaminación sobre nuestras familias, sobre nuestro territorio, no tenga ninguna importancia", sostuvo Pavez a El Mostrador.

Por su parte, en el emplazamiento realizado por la alcaldesa Ripamonti al Presidente Boric, señaló que "si firmaron como Gobierno Nacional el Acuerdo de Escazú para ser justicia ambiental, tienen que tomarlo en consideración y aplicarlo a la hora de resolver este conflicto ambiental. Tenemos la confianza en el Presidente y en sus ministras y ministros para que hagan lo correcto, están a tiempo".

Además, precisó que "esto no es una presión, esto es un deber. Confiamos en lo que está haciendo el Gobierno. Hoy necesitamos gobernanza y actos que demuestren su capacidad y que además nos dejen gobernar localmente. Aquí hay base técnica y científica, hay suficiencia en el derecho ambiental, con argumentos robustos que este proyecto no es con participación ciudadana. No es una advertencia, es un requerimiento, es una exigibilidad de lo que él prometió".

Todo sobre Región de Valparaíso