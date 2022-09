"Pensé que me iban a matar": El dramático testimonio de mujer que fue amenazada de muerte por delincuentes

12 sept. 2022 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Fernanda, una joven de 19 años, sufrió un violento robo en el sector de caleta Lenga, ubicado en Concepción, región del Bío Bío. En el dramático relato que entregó, describió los momentos de terror en el robo.

¿Cómo sucedió el robo?

Fue el pasado sábado cuando Fernanda y una compañera de la universidad visitaron el sector y cuando se disponían a irse, se subieron a su auto, momento en que desconocidos la abordaron.

Cuatro delincuentes las apuntaron con pistolas y con mucha violencia las obligaron a descender del auto, el cual pretendían llevarse.

Sobre el momento, señala que "me apuntaron con una pistola en la cabeza y me dijeron que si no me bajaba me iban a matar. Los cuatro andaban armados. Yo me bloqueé. No pude gritar ni moverme".

"Como no me pude bajar del auto, nos bajaron a las dos con prepotencia. A mí me pegaron en la cabeza con la cacha de la pistola. Luego me pegaron patadas en las costillas y en las piernas porque no me caía al suelo. A mi compañera también", relata la joven a Radio Bío Bío.

Pese a que el robo fue presenciado por otras personas, nadie intervino, asegura Fernanda. "Nadie nos pudo ayudar", dijo, señalando que hubo conductores que tocaban la bocina, pero no fue suficiente para detener el actual de los antisociales.

Amenazaron con matarla

La joven relata que el momento donde más sintió miedo fue cuando uno de los delincuentes le arrebató el auto y no pudo encenderlo.

"Cuando me dijeron que me iban a matar por tercera vez, el tipo 'prendió' el gatillo y sentí que realmente me iban a matar", expone Fernanda.

Tras la huida de los antisociales, fueron ayudados por una pareja que venía en camioneta, pero que con temor las atendieron porque "pensaron que íbamos a asaltarlos".

Finalmente, manifiesta que compartió su experiencia "para que tomen conciencia y anden con cuidado, que cuiden sus vidas. La gente está demasiado mala. Estamos expuestos fuera de nuestras casas".

"Yo estoy mal. Espero salir adelante con mi familia. Solo quería llegar a mi casa. Sentí el temor de que me iba a morir", finalizó.