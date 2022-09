"Ojala nos ayuden porque nuestro país esta sufriendo mucho": Pensionada por alza en el costo de la vida

10 sept. 2022 - 15:19 hrs.

El alza en el costo de la vida, producto de la inflación, se siente cada vez más en el bolsillo de los chilenos, sobre todo de los pensionados, quienes mensuales deben realizar diversos ajustes para llegar a fin de mes.

En entrevista con Meganoticias Alerta, una pensionada de 71 años que vive con cerca de $200.000 mensuales, explicó como ha tenido que "apretarse el cinturón" para poder solventar los gastos de alimentación de su hogar.

"Nos hemos apretado mucho el cinturón, ya nos estamos ahorcando"

Mientras realizaba compras en un supermercado en la zona centro de Santiago, la mujer relató que el aumento en el precio de los productos básicos de alimentación, "afectan terriblemente, sobre todo que una es jubilada y gana $200 mil pesos, que es el grueso de nuestro país", señaló.

Una de las estrategias que ha tomado la industria alimentaria para evitar las alzas es bajar el gramaje de los productos, pero mantener su precio, lo que puede afectar enormemente a las familias.

"A mí me rinde porque somos dos en la casa, mi esposo y yo, pero en una casa de 5 ó 6 personas es más complicado el asunto", indicó la pensionada, quien también sinceró que "yo no sé hasta qué punto se puede ahorrar más. Ya nos hemos apretado mucho el cinturón, ya nos estamos ahorcando".

"Ojalá nos ayuden"

Uno de los deseos que tiene esta pensionada de 71 años es que en Chile puedan mejorar las pensiones, salud y educación, pero, sobre todo, que se ayude a la población que está sufriendo a diario con la crisis económica.

"Se dicen tantas cosas. Tengo 71 ños, aunque no se note, pero desde que tengo uso de razón dicen que arreglarán las pensiones, salud, educación, y yo me voy a ir de esta tierra y espero ver algo que nos ayuden porque nuestro país está sufriendo mucho", reflexionó.

Actualmente, "no hay respeto con viejitos, me crié con una enseñanza antigua de que los viejitos eran un valuarte en el hogar, pero ahora no es eso.… hay tanta maldad con los niños... Hice mi descargo, pero cuando hay que hablar hay que hablar", finalizó.