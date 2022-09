10 sept. 2022 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer logró atrapar y reducir a un delincuente que arrancaba de Carabineros en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

La protagonista de este hecho relató a Meganoticias Alerta que se encontraba conduciendo un camión de su trabajo, cuando se percató que un hombre arrancaba de la policía y decidió ir en ayuda de ellos.

Los hechos

Giovanna contó que "vi que un carabinero seguía a esta persona, que venía esposado y descalzo. Yo venía con dos acompañantes, mis compañeros de trabajo, y dije 'no puedo dejar al carabinero solo'. Si el carabinero lo estaba persiguiendo, debe haber sido porque había cometido algún delito".

Respecto a cómo sucedieron los hechos, la mujer explicó que siguió conduciendo el camión y tras tomar calle El Sauce "doblé contra el tránsito y por el primer pasaje veo que él viene corriendo. Paré el camión, puse freno de mano, me saqué el cinturón de seguridad y me tiré abajo".

El delincuente "trató de esquivarme y lo único que hice, con mi mano derecha, lo tomé de la polera, lo di vuelta y cayó al suelo".

Funcionaria en retiro de Carabineros

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, le consultó a la mujer por qué se atrevió a detener al delincuente y ella confesó que es funcionaria en retiro de Carabineros.

"La verdad de las cosas es que yo llevo dos años fuera de la institución, de Carabineros de Chile. Hace dos años, lamentablemente, por este tipo de incidentes con delincuentes, me retiraron de Carabineros, yo llevaba 27 años en la institución", reveló.

Sobre su experiencia en este tipo de casos, ahondó en que "tú das todo por la institución, dejas tu familia de lado, muchas veces hubo navidades, años nuevos, fiestas, actividades de mis hijos que no pude ir por dar cumplimiento. Uno lo lleva en la sangre y no podía dejarlo".

El hecho quedó registrado en un video y "cuando dejaron de grabar las cámaras le dije 'quédate tranquilo, porque soy sargento en retiro'", indicó Giovanna.

Finalmente, la exuniformada detalló que "cuando vi al carabinero corriendo dije 'lo van a dar de baja porque se le arrancó el detenido'. No podía dejarlo así. Veía que el carabinero corría y le decía 'detente' y el individuo no hacía caso. Yo dije 'no importa', voy cinco minutos, qué me costaba. Menos mal que lo pudimos detener".