Lluvia en Fiestas Patrias: Posibles precipitaciones podrían afectar a Santiago entre el 16 y el 18 de septiembre

09 sept. 2022 - 13:24 hrs.

¿Qué pasó?

Muchos fonderos, y chilenos y chilenas que esperan celebrar estas Fiestas Patrias, se encuentran pendientes a cómo estará el clima en los días de festejos.

En Santiago, las actividades al aire libre se encuentran peligrando para estas jornadas, ya que existe la posibilidad de que caiga lluvia entre el 16 y el 18 de septiembre, día en que se concentran gran parte de las celebraciones.

El pronóstico del Tiempo

"Desde el 16 hasta el 18 de septiembre hay una posibilidad de precipitaciones, que por ahora no es posible de precisar", señaló el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton.

De todos modos, aclaró que "hay una condición de inestabilidad que no permite señalar buenas condiciones de tiempo".

"Lamentablemente no es tan clara la opción, y por eso solamente se deja como una probabilidad, así que vamos a tener que acercarnos al día lunes o martes para poder precisar. Pero por ahora, lo concreto es que no hay una clara señal de que haya buenas condiciones de tiempo desde el 16 al 18 de septiembre", agregó.

"No se puede precisar un día"

"Hay una posibilidad de que se manifiesten precipitaciones de algún tipo entre el 16 y el 18 de septiembre", recalcó el experto, precisando que la lluvia se puede presentar "alguno de esos días".

En ese sentido, aseveró que "no se puede precisar un día en particular, pero no hay una condición estable como la del día de hoy (viernes), que nos permita asegurar buenas condiciones de tiempo".

Al ser consultado si se puede establecer una cantidad estimada de precipitaciones, respondió: "Imposible, porque no se puede asegurar fecha, solamente este rango de días. En consecuencia, hablando de probabilidad, es imposible calcular una cantidad".

Habrá nubosidad y bajas temperaturas

"Lo que sí es seguro es que no habría por ahora una condición estable como la que tenemos hoy día con buenas condiciones", aseguró.

Además, expuso que "por el hecho de que existe una posibilidad de precipitaciones, es muy probable que haya abundante nubosidad, o una buena porción de esos días con nubosidad, y en consecuencia esos días las temperaturas no sean tan altas".

