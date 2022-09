Senadores de RN no apoyarán otra elección de constituyentes y piden comisión de expertos

09 sept. 2022 - 10:43 hrs.

¿Qué pasó?

Pese a que existe consenso sobre la redacción de una Nueva Constitución, algunos senadores de Renovación Nacional (RN) afirmaron que no apoyarán a que se llame a elecciones para elegir constituyentes que redacten el texto, y se inclinaron hacia la opción de que el trabajo se lleve a cabo por una comisión de expertos.

La posición se ha dado en conversaciones entre los legisladores y en reuniones de camaradería, al igual que en una cena realizada en la noche del pasado miércoles en la casa del expresidente de RN Carlos Larraín.

"No debemos llamar a una votación"

"Nosotros dijimos que estamos dispuestos a trabajar en una Nueva Constitución, pero soy partidario de que sea redactada por expertos. No debemos llamar a una votación. Por ningún motivo", aseveró el senador Juan Castro (Indp-RN), según consignó La Tercera.

"Esa es la posición mía y de varios senadores de Renovación Nacional. No hay ningún apuro. Tenemos que ser capaces de ver cómo elegimos esos expertos", agregó.

En ese sentido, propuso que los expertos sean "de preferencia abogados", y que sean escogidos bajo la modalidad de un representante definido por cada cinco diputados o por cada dos senadores.

De este modo, Castro precisó que se conformaría una comisión de 56 constituyentes "expertos". "así estarían representadas todas las fuerzas del Congreso", indicó.

"La Convención como la conocimos anteriormente no va a cuajar"

Ante esta alternativa de no llamar a elecciones y llevar a cabo una comisión de expertos, también se han sumado Manuel José Ossandón, María José Gatica, Carlos Kuschel, José García, Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh.

"Las mejores legislaciones que ha tenido nuestro país las han hecho sabios como don Andrés Bello o los expertos de la Constitución de 1980", sostuvo Kuschel.

Por su parte, Aravena aseveró que "escuchando a la ciudadanía, creo que una comisión de expertos es lo ideal. La Convención como la conocimos anteriormente no va a cuajar, la gente quedó muy desilusionada y tiene un costo muy alto".

El jefe de la bancada de RN, Andrés Longton, recalcó que "estamos comprometidos con tener una buena y Nueva Constitución, pero además el no cerrarnos a ningún mecanismo no quiere decir que necesariamente tiene que ser una Convención Constitucional. Estamos abiertos a otras fórmulas también".

Otras propuestas

Sin embargo, dentro del partido también hay quienes proponen un fórmula mixta, en la que la comisión esté integrada por una convención mitad de expertos y mitad de convencionales.

Otros sectores de la derecha, impulsados por el RN Diego Schalper, proponen un "consejo constitucional", conformado por miembros de Constitución de ambas cámaras del Congreso, ministros de la sala constitucional de la Corte Suprema, el ministro o ministra de Justicia, un miembro del Tribunal Constitucional, cinco rectores de universidades, cinco decanos de facultades de Derecho y 15 personas elegidas por sorteo.

Senador propone posponer el tema

El senador Alejandro Kusanovic (Indp-RN) experó: "No soy partidario en este momento de crisis de seguir con el tema de la Constitución".

"Hay que abocarse a los temas por los que realmente protestó la gente, mejorar la salud, la educación, la jubilación, la seguridad pública y la vivienda", afirmó.

"Llevamos tres años y no hemos hecho nada. La gente sigue molesta. Las constituciones no van a resolver los problemas. No es el momento para aumentar la incertidumbre", añadió.

¿Qué dijo el Gobierno?

Respecto a estas posiciones, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó que: "Esperamos que se cumpla la voluntad y el compromiso que se hizo por la presidencia de Renovación Nacional, que estuvo además participando en La Moneda junto con los otros presidentes y presidentas de partidos con representación parlamentaria, en el sentido de avanzar hacia una Nueva Constitución".

"Eso es algo que ha sido explícito y esperamos que los compromisos en ese sentido se cumplan. Que la palabra empuñada se cumpla y tenemos confianza en que a través del diálogo con el parlamento eso se va a ir materializando", concluyó.

