Proponen a Bachelet para eventual comisión de expertos en redacción de propuesta de Nueva Constitución

08 sept. 2022 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado del Partido Liberal (PL) y exvocero del comando del Apruebo, Vlado Mirosevic, opinó que el proceso constituyente debe continuar con una comisión de expertos y expertas sin poder vinculante pero que hagan recomendaciones durante el proceso.

El legislador propuso a la exPresidenta Michelle Bachelet para formar parte de esta comisión.

¿Qué dijo Mirosevic?

Vlado Mirosevic detalló que propone una comisión de expertos "que no tenga poder vinculante (…), pero sí que recomienden y acompañen todo el proceso de inicio a fin".

"Estamos de acuerdo con un consejo paralelo de compañía del órgano electo democráticamente, esa es nuestra opinión primaria", declaró a CNN Chile.

"Michelle Bachelet puede ser un rostro"

Frente a algunos que han propuesto al expresidente Ricardo Lagos como quien encabece esta comisión, el parlamentario dijo que "es algo que hay que evaluar (…) Que sean designados, pero con la mayor amplitud posible, porque los expertos también tienen una cierta mirada de la sociedad, no son 100% neutrales".

La participación de Lagos "es algo que se tiene que discutir (…) Podría ser él y muchos más, la figura de Michelle Bachelet también puede ser un rostro. Ella tuvo también una experiencia de proceso constituyente en su Gobierno que produjo un texto que me parece que puede ser un buen punto de partida también".

"Buena disposición al diálogo"

Respecto de la reunión que se sostuvo el miércoles entre los presidentes del Senado y la Cámara, jefes de bancadas, presidentes de partidos y la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, Mirosevic afirmó que "hemos visto de parte de Chile Vamos una buena disposición al diálogo, entienden que hay una fractura constitucional en Chile".

Agregó que "hay conciencia de que lo más sano para la estabilidad del país es reducir la incertidumbre al máximo posible y avanzar en un nuevo pacto social (…) Lo que fue rechazado el domingo fue un texto en concreto, pero eso no significa que sea rechazada la esperanza de una Nueva Constitución en Chile".

El diputado del PL expresó que el nuevo proceso constituyente debe partir "de una hoja en blanco", pero tomando en cuenta "el trabajo que hizo el proceso de Michelle Bachelet y la propuesta constitucional que fue rechazada, la cual tiene contenidos mínimos -medioambiente, derechos sociales, derechos de las mujeres, descentralización- que son un buen punto de partida".

Disponibilidad de Ricardo Lagos

Por su parte, el exPresidente Ricardo Lagos, al ser consultado si sería parte de esta comisión, señaló en 24 Horas: "Eso lo resuelve el Presidente, yo soy un disponible para lo que pueda servir".

"Si eso ayuda, obviamente no me voy a negar, yo quiero a Chile, por eso me metí a hacer estas cosas. Creo que la asamblea constituyente no escuchó al Presidente Boric, que a los tres días de ser elegido se dirigió a la asamblea y les dijo 'no quiero una Constitución partisana'. Creo por desgracia, que es una Constitución muy partisana".

