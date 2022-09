Continuación de proceso constituyente: Comienza reunión de líderes políticos en el Congreso

07 sept. 2022 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Pasadas las 15:00 horas de este miércoles, y a solo tres días del triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida, comenzaron a reunirse los diferentes líderes de los partidos políticos para planear cómo continuará el proceso constituyente.

Aunque en un principio se dijo que el encuentro se desarrollaría en la biblioteca del Congreso, finalmente se está llevando a cabo en la sala de la Comisión de Constitución del Senado.

En la reunión están presentes la nueva ministra de Segpres, Ana Lya Uriarte, junto a los presidentes de partido, y jefes de bancada de la Cámara de Diputados y de la Cámara Alta.

El encuentro

La instancia fue anunciada en la noche de ayer martes, luego de que se llevara a cabo una reunión con casi todos los timoneles de partidos de oficialismo y oposición, exceptuando el Partido Republicano, en conjunto con el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Tras el término del encuentro, los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde (PS), y de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), anunciaron que este miércoles comenzarían oficialmente las conversaciones para un nuevo camino hacia la creación de una Nueva Constitución.

Plazo de un año y plebiscito de salida con voto obligatorio

En medio de la reunión, el diputado Jorge Alessandri conversó con la prensa y entregó algunos detalles del encuentro.

"Se ha dado la palabra a todos los presidentes de partidos, hay una presidencia mixta entre el presidente Elizalde y Raúl Soto", comenzó señalando, para luego agregar que "cada partido ha ido dando comentarios del triunfo y de la derrota del último plebiscito, de lo que ellos interpretan que la ciudadanía rechazó o aprobó".

Sobre los mecanismo del nuevo proceso, comentó que ninguno ha entrado en detalles, pero sí algunos se han referido a los plazos máximos de entrega del nuevo texto.

Al respecto, indicó que algunos "han hablado del 3 u 11 de septiembre del 2023, pero más o menos habría consenso de que 1 año desde ahora esto debiera estar ya votado por la ciudadanía".

Asimismo, sostuvo que no existe discusión en cuanto a "que esto va a tener un Plebiscito de Salida democrático con voto obligatorio como el que tuvimos recién, nadie ha dicho algo distinto, yo diría que es el único punto donde hay total acuerdo".

"Nueva convención, pero con características distintas"

El ex diputado (DC) Fuad Chahin conversó con la prensa y comentó haber sido invitado al Congreso por parlamentarios de su partido en su calidad de ex convencional y como firmante del acuerdo del 15 de noviembre, "para poder escuchar nuestra opinión respecto del proceso, de los aprendizajes, de los errores, de lo que se debe corregir en un nuevo proceso".

"Yo creo que es fundamental que con sentido de urgencias podamos definir un camino para un nuevo proceso constituyente. Hay que darle certezas al país. Es fundamental que tengamos una nueva convención, pero con características distintas", señaló.

"Es indudable que hubo errores en el diseño, en el diseño electoral, en la forma de funcionamiento de la convención", agregó el ex parlamentario.

Sin embargo, destacó que en el organismo se desarrolló "un trabajo gigantesco que no sólo es el resultado del proceso anterior, que es el texto, sino que hay muchas iniciativas populares, de convencionales, discusiones, minutas, participación ciudadana, que son elementos valiosos que no podemos perder. (...) Sería un grave error que este nuevo proceso parta desde cero".