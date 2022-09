Natalia Valdebenito denuncia amenazas telefónicas tras triunfo del Rechazo: "Tendré que tomar otras medidas"

04 sept. 2022 - 22:44 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz y comediante Natalia Valdebenito, quien participó activamente en la campaña del Apruebo, denunció estar recibiendo amenazas telefónicas, luego de que se impusiera la opción del Rechazo en el Plebiscito de Salida 2022.

La denuncia la realizó a través de su cuenta de Twitter, donde hubo seguidores que le brindaron apoyo frente a la situación, mientras que otros usuarios le recriminaron supuestas conductas anteriores.

Minutos más tarde, quien triunfara en el Festival de Viña del Mar en 2016, decidió privar su cuenta, pues estará disponible solo para sus actuales seguidores y los que soliciten seguirla.

¿Qué dijo Valdebenito?

Mediante su red social, la comediante acusó que "entiendo que estén felices", haciendo alusión al triunfo del Rechazo, "pero si sigo recibiendo amenazas a mi teléfono, tendré que tomar otras medidas que hasta hoy no había querido tomar".

"Celebren con amor, esa era la consigna, ¿no? Ni felices dejan la violencia. ¿Eso es lo que se viene?", posteó la denunciante, cuya publicación logró más de dos mil compartidos en Twitter.

"No entiendo el nivel de violencia"

Entre los mensajes de apoyo que recibió, se encuentra el de un usuario, quien le dijo que "Chile eligió en democracia y debemos respetar su opción. Un abrazo a ti y a todos los que trabajaron en este proceso. Es un día triste".

Por su parte, Valdebenito replicó que "respeto la democracia. No la pongo en duda. No entiendo el nivel de violencia de gente que debería estar celebrando. O tal vez así festejan. No lo sé".

Esa respuesta de la artista fue contestada por una usuaria, la que expresó: "Mírate al espejo, revisa tus actuaciones, están llenas de violencia. ¿Ahora te quejas? Yo no estoy de acuerdo con los insultos ni amenazas, pero te tienes que hacer cargo de tus actuaciones. Esto es sin llorar".

