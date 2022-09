Teillier aclara sus polémicos dichos de cara al Plebiscito: "Dije que hay que defender el voto en las urnas"

01 sept. 2022 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias, el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, se refirió a sus dichos, en los que hizo un llamado a "salir a la calle a defender" el triunfo del Apruebo si el resultado es estrecho en el Plebiscito de este domingo.

Cabe señalar que ante estas declaraciones, la ministra del Interior, Izkia Siches, llamó a la prudencia y a respetar los resultados "aunque sea por un voto".

¿Qué dijo Teillier?

"Esto está dentro de un contexto un poquito más amplio. Primero es que vamos a ganar, lo que molesta mucho a la derecha, por eso creo que han sacado tanto a la palestra esos dichos", sentenció el timonel.

En ese sentido, aclaró: "Lo que dije es salgamos a celebrar y además dije que hay que defender el voto en las urnas, porque puede que el resultado sea estrecho, y dije también que podrían provocarse maniobras desde la derecha, que han estado hablando de que puede haber fraude, de que han cuestionado al servicio electoral, han cuestionado al Gobierno incluso por imprimir textos constitucionales".

"Cuando ya se empieza a hablar de que puede haber fraude, entonces uno teme lo peor y por lo menos yo no confío en la derecha", agregó.

"Las personas tienen el derecho de defender lo que han votado"

Al ser consultado a si se refería a realizar manifestaciones, respondió "Las personas que han votado por el Apruebo tienen el legítimo derecho a defender por lo que han votado".

"Ahora, eso es si es que la derecha tiene una posición de desconocer el resultado. Yo espero que no sea así, yo espero que todo se desarrolle en paz, eso es lo que espero", sostuvo.

"No estoy incitando desórdenes"

El presidente del PC aseguró que "con la ministra (Siches) estoy totalmente de acuerdo, que ha pedido prudencia".

"Yo no estoy incitando a nada, estoy llamando a celebrar y a defender un triunfo legítimo, si es que se da ese triunfo. Tampoco estoy incitando a desórdenes ni a incendiar la pradera como han dicho algunos, eso no es así".

Pese a que manifestó creer que ganará el Apruebo, reconoció que "el triunfo puede ser estrecho y el peligro es que se desconozca y por eso es que yo creo que hay que precaverse".

"Vamos a reconocer el triunfo del Rechazo"

Teillier expresó que piensa "que tiene que respetarse el veredicto de las urnas, lo que diga el pueblo para A o por B. Ahora si la derecha en este momento dice que van a respetar el resultado a todo evento, si es que gana el Apruebo, creo que estaríamos mucho mejor porque todos queremos que este proceso siga en paz".

Ante la pregunta si respetará el resultado si gana el Rechazo por un margen estrecho, afirmó: "Sí, claro, pero nosotros no hemos hablado de fraude, ni hemos cuestionado lo que ha hecho a la institucionalidad al respecto, por lo tanto, nosotros vamos a reconocer el triunfo del Rechazo".

"No nos va a gustar, no vamos a estar conformes, pero vamos a seguir en la pelea, porque no se acabaría la pelea por la Nueva Constitución", señaló.

