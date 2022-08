"Es que ya está bueno de mentiras": El tenso debate entre Karol Cariola y Fuad Chahín por el Estado de Emergencia

30 ag. 2022 - 17:08 hrs.

La diputada Karol Cariola (PC) y el exconvencional Fuad Chahín (DC) se enfrascaron en una tensa discusión en el marco de los dichos del abogado de Héctor Llaitul, quien afirmó que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) haría un anuncio sobre una presunta comunicación entre dicha agrupación y el Gobierno.

El debate se produjo durante la mañana de este martes en el matinal "Mucho Gusto" y se centró en las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo en la región de la Araucanía, específicamente, en la Macrozona Sur.

En esta línea, se hizo hincapié en el Estado de Excepción de Emergencia y su mención en el proyecto de Nueva Constitución, cuyo Plebiscito de Salida se realizará este domingo 4 de septiembre.

La discusión por el Estado de Emergencia

En primera instancia, Chahín señaló que "el Gobierno no ha querido nunca utilizar la Ley de Seguridad del Estado. Nunca".

"Acá ha habido una resistencia a la claridad respecto de utilizar estas herramientas para enfrentar a estos grupos. Por ejemplo, en el proyecto de Nueva Constitución se elimina el Estado de Excepción de Emergencia, y no es que se reemplace, eso es mentira, porque, incluso, cuando se informó esto en el pleno, se dijo que el Estado de Excepción de Emergencia lo que hacía era criminalizar la protesta social".

En esta línea, Cariola respondió y afirmó: "Aquí hay una responsabilidad de Estado. Tú, Fuad, hoy día no cumples ningún rol como representante público. No fuiste electo en la última elección. Sin embargo, quiero decir que a todos quienes tenemos un rol de representación popular, yo les hago un llamado a que hagamos una acción de unidad".

"Quiero decir, además, que en el artículo 300 de la Nueva Constitución, se establece el Estado de Excepción Constitucional... En esto nosotros firmamos un acuerdo de que estamos disponibles a mejorar esto cuando esta Nueva Constitución se aplique y se tenga que desarrollar", aseguró la diputada.

El cruce entre Cariola y Chahín

En relación con la mención del Estado de Excepción de Emergencia en la Nueva Constitución, Chahín le respondió a Cariola que no está incluido en el texto, lo que desencadenó un cruce entre ambos.

Chahín: "El Estado de Excepción de Emergencia no está, Karol ¿Por qué le mientes a la gente?".

Cariola: "Aquí está. Artículo 300: "Estado de Excepción" (comienza a leer el artículo)"... Para que quede claro que no hay una relativización de que las herramientas...".

En ese momento Chahín interrumpió a la diputada preguntándole si, segun ella, había que declarar Estado de Sitio en La Araucanía.

Cariola: "Yo no estoy hablando del Estado de Sitio. Es uno de los estados de Excepción. Es el Estado de Excepción, no dice Estado de Sitio".

Chahín: "Te lo voy a leer aquí. Es que ya está bueno de mentiras".

"Respeta la discusión"

La conversación se tornó aún más tensa una vez que la congresista y el exconvencional se refirieran al ataque incendiario contra el Ecomuseo Molino Grollmus, ubicado en la comuna de Contulmo, en la región del Biobío.

Cariola: "A mí me molesta cuando se intenta estigmatizar, como lo hizo Fuad a principio de su intervención, en que dijo, cuando se refirió a la quema en Contulmo, 'es que el pueblo mapuche'...".

Chahin: "Cómo voy a estigmatizar al pueblo mapuche ¿Tú sabes cómo se llama mi mamá? ¿Sabes cómo se llamaba mi abuelita? No me digas que estigmatizo al pueblo mapuche porque tú mientes".

Cariola: "No me digas que miento porque no es verdad, no seas ofensivo, respeta la discusión porque yo te he respetado todo el rato".

En ese instante, debió intervenir la periodista Soledad Onetto, que moderaba el debate, solicitando si se podía realizar una pausa ante el acalorado debate entre los invitados.

