Amputan pierna a dueño de molino Grollmus que fue herido en ataque incendiario en Contulmo

30 ag. 2022 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este martes, el dueño del molino Grollmus sufrió la amputación de su pierna, luego de ser operado en el Hospital de Concepción debido a impactos de balas.

Carlos Grollmus fue herido junto a otras dos personas, en medio de un ataque incendiario al molino, ubicado en Contulmo, que también era utilizado como museo. Además, fue incendiada la casa patronal del recinto y algunos vehículos.

El herido

Grollmus recibió uno de los disparos que fue efectuado por los desconocidos en una de sus piernas, tras lo cual fue trasladado al Hospital de Concepción.

Debido a que el impacto le causó una fractura expuesta, los médicos tomaron la decisión de amputar la extremidad.

Cabe señalar que hay otras dos personas que resultaron heridas a raíz de este ataque.

El ataque

El hecho ocurrió en la tarde del pasado lunes, cuando una cantidad indeterminada de sujetos, portando armas, ingresaron al recinto y dispararon contra las personas que estaban en el lugar.

Fue en ese contexto que procedieron a quemar el molino, la casa patronal y algunos vehículos, para posteriormente darse a la fuga.

Dos kilómetros más lejos había un corte de tránsito con árboles, lo que evitó que personal policial y Bomberos llegaran a controlar oportunamente lo que ocurría en el lugar.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI se encuentra realizando todas las diligencias correspondientes al caso.

Querella del Gobierno

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó tras el hecho que "esto no puede ser calificado sino como un acto criminal cobarde... Aquí no hay nada que justifique el uso de armas de fuego, incendiar instalaciones ni disparar a personas que no están armadas".

A lo anterior, la autoridad agregó que a los responsables del hecho "los vamos a perseguir con las herramientas legales que el Gobierno tiene a través de su capacidad de querellarse a través del Ministerio del Interior".

Sobre la adjudicación del atentado, el subsecretario dijo no tener constancia de un lienzo que acredite la participación de nadie, pero que "por supuesto que el Ministerio del Interior se va a querellar".