Subsecretario Monsalve por ataque incendiario en Contulmo: "El Ministerio del Interior se va a querellar"

29 ag. 2022 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, habló sobre el incendio sucedido durante la jornada de hoy lunes 29 de agosto en el Ecomuseo Molino Grollmus, ubicado en la comuna de Contulmo, Región del Biobío.

¿Qué dijo el subsecretario?

Manuel Monsalve dijo en un punto de prensa desde el Congreso que "lamento profundamente los actos criminales que han ocurrido en la tarde de hoy en la comuna de Contulmo, provincia de Arauco".

"Esto no puede ser calificado sino como un acto criminal cobarde (...) Aquí no hay nada que justifique el uso de armas de fuego, incendiar instalaciones ni disparar a personas que no están armadas".

A lo anterior, la autoridad agregó que a los responsables del hecho "los vamos a perseguir con las herramientas legales que el Gobierno tiene a través de su capacidad de querellarse a través del Ministerio del Interior".

"Quiero reiterar aquí la disposición del Gobierno de colaborar con la tarea del Ministerio Público en lo que es la persecución penal de quienes cometen delitos graves y graves como los que han ocurrido hoy día en la comuna de Contulmo", agregó.

Sobre la adjudicación del atentado, el subsecretario dijo no tener constancia de un lienzo que acredite la participación de nadie, pero que "por supuesto que el Ministerio del Interior se va a querellar".

El ataque incendiario

El suceso tuvo lugar durante la tarde de hoy, cerca de las 18.30 horas, cuando un ataque incendiario afectó un molino, un museo y vehículos, todos ubicados en el sector de Buchoco, al interior de Contulmo.

Los perpetradores atacaron a los residentes y propietarios del lugar, utilizando armas de fuego con el que amenazaron y finalmente dispararon a estas personas.

El incidente terminó con tres personas lesionadas, dos de ellas de carácter grave.

El Comandante Patricio Gomez, Comisario 3a Comisaría de Cañete, dijo que "el fiscal de turno dispuso la concurrencia de un equipo multidisciplinario para efectuar un peritaje al sitio del suceso".