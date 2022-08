"Siempre estamos atentos a lo que pase": Porteños advierten sobre peligro de derrumbes por edificios deteriorados

28 ag. 2022 - 23:50 hrs.

¿Qué pasó?

Decenas de inmuebles tienen peligro de derrumbe en Valparaíso, región del mismo nombre. Para lamento de los habitantes, los derrumbes amenazan sus casas e incluso sus propias vidas, por lo que exigen que autoridades se hagan cargo de deteriorados edificios y puedan demolerlos antes de cobrar víctimas fatales.

"Se puede caer cuando pasemos"

En el Cerro Placeres una familia siente y vive el peligro día y noche. Emilia Rozas y su familia vive a los pies de una casa que está a punto de derrumbarse. Por ese motivo, han dejado de recibir a familiares para evitar una tragedia.

"Dejamos de recibir a nuestras nietas. Una de mis pequeñas dice, mamá, cuándo vamos a ir a ver al tata, ¿cuándo vamos a ir a ver a la ñaña? Mi hija les dice 'no podemos, hija, porque está mala la casa de arriba y se puede caer cuando pasemos nosotros'", replica Emilia.

Y es que la dañada estructura, en caso de colapso, los daños los recibirán ellos. Fue hace unas semanas cuando parte de inmueble cedió y destruyó la cocina de la familia Rozas.

Pese a tener un decreto de demolición del 2010, el inmueble sigue en su lugar. Por ello, Emilia siente "rabia, impotencia, porque no les importamos como familia lo que estamos pasando".

Por esta situación, asegura: "Yo no duermo. No duermo. Sentimos ruido y andamos con la oreja parada, digo yo, porque no tenemos tranquilidad. No tenemos tranquilidad".

"Un derrumbe mata gente"

En la principal calle de Valparaíso, la avenida Pedro Montt, no es tan distinto a lo que se vive en los cerros porteños. Un edificio está a punto de colapsar a vista y presencia de los transeúntes.

Los vecinos señalan que "son edificios que no se pueden reparar porque están muy viejos. Yo tengo 73 años y desde que tengo uso de razón los veo", mientras que otra persona añade que "se van deteriorando con el tiempo y quedan botados. Después hay un derrumbe, se cae y mata gente".

Humberto Espinoza es propietario del local que está conjunto al edificio que está por derrumbarse. El comerciante insiste en que hay una orden de demolición "pero la municipalidad todavía no activa la orden pese a los reclamos".

Aumento de la delincuencia y basural

Rosana Cereño vive en las cercanías de calle Baquedano en Valparaíso y la locataria advierte sobre los peligros detrás de inmuebles que no han sido demolidos: aumento de robos y basurales.

"Nadie baja tranquilo. Esta calle, uno antes la bajaba y subía feliz de la vida. A mí me han asaltado tres veces. Entonces, tú andas con lo mínimo, ¿me irán a asaltar o no? Esa vuelta que voy a dar, ¿me estará esperando alguien? Es atroz", asegura la mujer.

El profesor Uriel Padilla de la Universidad de Valparaíso lleva años estudiando el estado de conservación de los inmuebles en Valparaíso y el peligro que revisten algunas estructuras que ya no debieran estar en pie, o fueron abandonadas una vez que colapsaron. A ello, entrega posibles soluciones.

"Si observamos que las canaletas están deterioradas, es mucho más económico, el presupuesto es mucho menor al reparar esa canaleta que esperar 5 o 6 años y se me venga abajo un muro. Pero mientras el propietario no tenga esa conciencia, no va a suceder", señala.

La ley indica que son los dueños los responsables de echar abajo una propiedad en mal estado, pero el municipio también tiene facultades para acelerar ese proceso.

"El abandono significa que no hay preocupación y, por ende, son lunares o puntos en donde la gente, al pasar, empieza a botar escombros o basura en estos sitios. Eso, también, da la sensación de inseguridad, hoy día que está en el tapete el tema de la seguridad", concluye el profesor.