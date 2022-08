Presidente Boric: "No le he encargado a ningún ministro o funcionario contactarse con Héctor Llaitul"

26 ag. 2022 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de su visita al norte del país, el Presidente Gabriel Boric se volvió a referir a la llamada de una asesora de la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, hecho que motivó su salida del gabinete. Al respecto, el Mandatario descartó que él haya instruido la comunicación.

¿Qué dijo Boric?

"Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra o funcionario de Gobierno, contactarse con Héctor Llaitul en ninguna circunstancia", aseveró el Mandatario.

"Dimos desde el comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos a quienes estuvieran por el camino de la paz... El señor Llaitul claramente decidió tomar otro camino. Por lo tanto, yo doy la garantía de que no he dado esa instrucción a nadie y no estoy en conocimiento de que alguien lo haya hecho", agregó.

En ese sentido, recalcó que "yo no tengo información de ningún personero de Gobierno que se ha comunicado con Héctor Llaitul, ni funcionario ni cargo de confianza".

Renuncia de Vega

"Más allá de valorar el rol de la ministra Vega en su gestión... nos pareció relevante que asumiera la responsabilidad política, porque esto, en particular, dada la situación del caso, y para dar una señal clara de que el Estado de Derecho lo vamos a hacer cumplir, nos pareció que debía asumir la responsabilidad política", aseveró Boric.

Al ser consultado sobre por qué se aceptó la renuncia de la Vega mientras que otros secretarios de Estado que han cometido "errores" continúan en sus cargos, respondió: "La atribución de evaluar el desempeño de los ministros es una atribución exclusiva del Presidente de la República, y creo que no tengo que entrar en detalle al respecto".

Denuncia de la UDI

En cuanto a la solicitud de la UDI a que la Fiscalía cite a declarar al comité político, petición realizada en una denuncia contra la exministra, el Presidente sentenció: "Me parece muy claro que la UDI no tiene ningún interés, al realizar hechos como ese, en buscar una solución duradera al conflicto. Insisto, le pido responsabilidad a todas las autoridades políticas".

"Este juego de escalar las declaraciones y tratar de sacar rédito político, de cara a un plebiscito, con declaraciones inaceptables como las que hace la extrema derecha, atribuyéndole al proyecto de nueva Constitución cuestiones que no tiene, me parece que es francamente vergonzoso y no contribuye al objetivo final", aseguró.

Filtraciones

Cabe recordar que la llamada entre la asesora de Vega y Llaitul es parte de un informe reservado de la PDI, en el marco de la investigación contra el líder de la CAM, que se encuentra en prisión preventiva.

Luego de que se revelara dicha conversación, este jueves se han dado a conocer otros "telefonazos" de Llaitul, que también son parte de las indagaciones.

Al respecto, el Presidente Boric expresó que "acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y que perjudican también a las instituciones. No me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad, porque no tengo pruebas de algo en particular, pero lo que sí pido es que se investigue".

"Todas las instituciones tienen que estar a la altura de esto, y no colaborar con este tipo de filtraciones que terminan deslegitimado a las mismas instituciones", añadió.

