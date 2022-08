Denuncia por encubrimiento y comisión investigadora: la ofensiva de Chile Vamos contra la exministra Vega

26 ag. 2022 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de conocerse la llamada que sostuvo una asesora de la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, desde la oposición han desplegado una serie acciones que buscan aclarar la situación.

Denuncia ante Fiscalía

Desde Chile Vamos enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric, en la que lo emplazan a aclarar el contacto de Vega con el vocero de la CAM, lo que se suma a una denuncia ante la Fiscalía contra la exsecretaria de Estado por encubrimiento, la conformación de una comisión investigadora en el Congreso y la evaluación de una posible acusación constitucional.

Desde la UDI, los diputados Juan Antonio Coloma, Cristian Labbé, Flor Weisse y Henry Real, presentaron una denuncia contra Vega ante la Fiscalía, acusando que encubrió los delitos de Llaitul.

En el documento, los parlamentarios exponen que la llamada "genera la razonable duda que la ministra de Desarrollo Social podría haber estado involucrada como encubridora de los delitos cometidos por el señor Llaitul, al haber estado en conocimiento de los hechos por los cuales fue finalmente formalizado el día 25 de agosto el señor Llaitul, y haber colaborado con él acogiendo o protegiéndolo en los términos que describe el artículo 17 del Código Penal relativo a los encubridores".

Además, solicita que se citen a declarar a la ministra del Interior, Izkia Siches; a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo; al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson; al ministro de Hacienda, Mario Marcel; y a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

"Tener por interpuesta denuncia por el delito de robo de madera, usurpación y atentado a la autoridad, en calidad de encubridora, en contra de la señora Jeanette Vega Morales y contra todos quienes resulten responsables", señala el documento.

Carta al Presidente

Por su parte, los diputados Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli), jefes de las bancadas de la Cámara de Diputados de sus colectividades, enviaron una carta al Presidente Boric, solicitando que aclarara la situación.

Según informó Emol, en la misiva los legisladores acusan que el hecho "empaña el rol del Ministerio del Interior y Seguridad Pública como querellante en la causa criminal en la que el Sr. Llaitul cumple actualmente prisión preventiva".

"Es apremiante que S.E. defina la posición gubernamental en relación con el combate contra las organizaciones criminales que siembran el terror en la Macrozona sur y particularmente de la Coordinadora Arauco Malleco, señalando si seguirá mostrando vacilaciones y dudas, las que, por cierto, quedan en evidencia de las palabras del abogado que compareció en la audiencia en representación del gobierno y de la intención de la exministra Vega de dialogar con quien ha desafiado públicamente el orden institucional", agregaron.

Los parlamentarios remarcaron que "es su deber, por mandato constitucional, como encargado de seguridad y orden público interior, aclarar el tenor y la razón de las comunicaciones que se buscaban establecer desde el seno de su Gobierno".

Finalmente, advirtieron que es "imperativo que disponga con carácter perentorio que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, particularmente su exministra y la asesora aludida, comparezcan ante el Ministerio Público y entreguen toda la información de la que dispongan".

"Es imperativo que S.E. ponga una pausa en sus actividades 'informativas' y retorne al Palacio de La Moneda, cuya integridad y compromiso con la persecución del crimen organizado en la Macrozona sur es puesta en cuestión", concluyeron.

Comisión investigadora

Al entregar la misiva, los diputados también anunciaron la conformación de una comisión investigadora, y la evaluación de una acusación constitucional.

"Ayer el Presidente de la República dijo que había responsabilidad política de la ministra de Desarrollo Social, y eso es tremendamente grave. Nos va a llevar nuevamente a iniciar una comisión investigadora en los próximos días", dijo el diputado Longton.

Además, indicó que tendrán que "evaluar si procede o no una acusación constitucional, no solamente contra la ministra de Desarrollo Social, sino que también contra la ministra de Justicia".

La llamada

La conversación aparece contenida en un informe de la PDI, que fue dado a conocer por el medio Ex-Ante, y se remonta al 11 de mayo.

Fue en ese contexto donde la asesora Tania Santis se habría contactado con el comunero mapuche. "Ella (la ministra) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono", le dijo según la transcripción.

"A ver, a ver, a ver, ¿y cómo consiguió mi número?… ¿Usted o la ministra?", le respondió Llaitul, a lo que Santis contestó: "Le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial".

Entonces, el vocero de la CAM le señala: "Me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo", ante lo cual la funcionaria responde "ya, perfecto. Cómo no. Gracias".

Luego de que se filtrara la conversación, el Presidente Boric anunció que aceptó la renuncia de Vega, y que la subsecretaria Paula Poblete asumió como ministra subrogante.

