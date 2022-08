Felipe Berríos por acusaciones: "No he cometido los actos de significación sexual que las denunciantes describen"

25 ag. 2022 - 20:28 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el comunicado expuesto por la Compañía de Jesús, donde se indica la "verosimilitud de las acusaciones contra Felipe Berríos", el sacerdote respondió con una misiva donde descarta estar implicado en actos de significación sexual.

La carta de Berríos

En la misiva, el sacerdote expone su punto de vista respecto de lo que ha ocurrido en los últimos meses.

Comienza diciendo que han pasado más de 110 días desde que la notificación de investigación previa canónica. Prosigue asegurando que han sido "meses en los que he sido atacado, en los que ha habido un total secretismo respecto del proceso y en que principalmente han hablado terceros que se refugian en el anonimato para tergiversar la realidad y condenarme a punta de rumores, sin preocuparse de que haya un juicio justo y transparente".

Los párrafos de Berríos continúan diciendo que "lamentablemente no diferencia (la investigación) entre las cuatro denunciantes y los tres relatos de otras personas y que no explica la diferencia entre que un hecho sea verosímil y que este realmente haya ocurrido. Tampoco aclara que un número importante de los 40 testigos que menciona concurrieron para dar testimonio de no haber observado nunca conductas impropias de mi parte".

"Preferí aislarme"

Además, en el texto enviado esta tarde, el cura explica su silencio durante estos meses: "Por tratarse de una acusación tan compleja y mediática, preferí aislarme y no hacer comentarios que pudieran afectar la investigación".

Añade que "son las únicas acusaciones que he recibido en 45 años como jesuita y luego de trabajar con más de 15 mil jóvenes en colegios y otros tantos en diferentes organizaciones sociales".

"Salvo una, desconozco las historias de vida de las denunciantes. Pero tras conocer sus relatos, puedo afirmar que no he cometido los actos de significación sexual que ellas describen", prosigue el sacerdote investigado.

"La opinión pública debe saber que de lo que se me acusa es de conductas impropias, como lenguaje inapropiado, hablar de temas que supuestamente no corresponderían a un sacerdote y en algunos casos de abrazos y supuestas tocacione de muslos y glúteos", asevera en la misiva.

"Nunca me he aprovechado de mi posición de sacerdote"

Felipe Berríos culmina su comunicado expresando que "nunca me he aprovechado de mi posición de sacerdote. Al contrario, siempre he tratado de ser muy horizontal y he luchado contra las formas jerárquicas de la Iglesia, como que me traten de “padre” o usar vestimentas opulentas. Todo eso, justamente, para evitar posiciones dominantes".

Para cerrar, expresa que espera que el proceso también avance en la justicia ordinaria y "dé cara a la ciudadanía".

Todo sobre Felipe Berríos