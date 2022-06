"En el minuto casi me morí": Exgolfista Nicole Perrot relata cómo fue la encerrona que sufrió con seis meses de embarazo

23 jun. 2022 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la exgolfista nacional Nicole Perrot, contó detalles acerca de la encerrona que vivió el fin de semana pasado en un transitado sector de Chicureo, en la comuna de Colina.

En aquel lugar del sector oriente de Santiago, fue interceptada de manera violenta por un grupo de individuos y terminó sufriendo el robo de su vehículo.

"Pude entregar el auto y me dejaron ir"

La exdeportista, quien tiene seis meses de embarazo, comentó que el episodio ocurrió en una concurrida zona ubicada cerca de una estación de servicio y en donde se está construyendo una comisaría.

Al mismo tiempo, recalcó que "por suerte" no iba acompañada de su pequeño hijo de 1 año y 8 meses, puesto que el hecho pudo haber pasado a mayores.

En un comienzo, Perrot expresó que "no se lo deseo a nadie. Creo que hay un nivel de crueldad y violencia que en Chile antiguamente no lo veíamos. Por suerte estaba sola, con mi futura hija, pero no con mi hijo. Fue espantoso. Doy gracias que no me llegó un balazo o que no me pegaron y que pude manejar la situación. Pude entregar el auto y me dejaron ir".

De acuerdo a lo anterior, la víctima dejó en claro que lo que más le impresionó es que este tipo de delitos ocurre en ciertos horarios, donde hay luz de día y "con gente alrededor... Entonces, al final, es difícil entender. Nadie hace nada, pero uno también entiende, porque son 'gallos' muy armados y hay bandas organizadas".

"En el minuto casi me morí"

Perrot, en tanto, no ocultó la sensación de inseguridad que percibió en ese instante: "En el minuto casi me morí... No pasó a mayores, pude escapar y me sentí muy mal después, pero me recuperé".

Por otra parte, hizo una reflexión a causa de sucesos similares que han ocurrido últimamente en Chile, por ejemplo, el robo de un vehículo con un niño de 3 años y 11 meses, el miércoles pasado en Iquique, y que han encendido las alarmas en la población.

"¿Qué pasa con nuestro país? Tengo que pensar a dónde voy y cómo voy, no me puedo descuidar... Quién me va siguiendo y quién va al lado. Encuentro terrible a lo que estamos llegando", indicó la exgolfista.

En este sentido, agregó que "estamos viviendo un nivel de inseguridad, de delincuencia, que nunca lo habíamos visto en Chile. Esto es un tema transversal, que no tiene color político y que nos compete a todos. No vemos que tenga ningún cambio".