Joven buscaba un gato que llevaba días abandonado y encuentra un cadáver desnudo bajo un puente

23 jun. 2022 - 09:10 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana del pasado miércoles fue encontrado el cuerpo de un hombre, bajo el Puente Chacabuco de Concepción, Región del Biobío, por una joven de 25 años que estaba en búsqueda de un gato que había sido abandonado en el sector.

El relato de la joven

Vanesa Espinoza contó en Radio Bío-Bío que ella estaba transitando en la zona con una jaula para poder transportar al animal cuando lo encontrara. Pero su recorrido fue interrumpido cuando se percató de la presencia de un cuerpo.

"Vine a buscar un gato que se encontraba abandonado hace unos días, y al no encontrarlo avancé más y ahí estaba el cuerpo", relató la joven.

"Estaba boca abajo... No tenía ropa"

"Estaba debajo de las rocas, como en un charco de agua, boca abajo... No tenía ropa", agregó, precisando que la persona fallecida se veía "joven, como de 30 años".

En cuanto si alrededor había ropa u otras pertenencias del fallecido, la joven indicó: "No, no me fije, pero debajo del Puente Bicentenario está lleno de ropa. Hay un cuerpo de un perro, un cuero, está lleno de cosas raras".

El hallazgo

El inspector Christopher Silva de la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que el miércoles, "en horas de la mañana, a solicitud del Ministerio público de Concepción, la Brigada de Homicidios, junto con un equipo del Laboratorio de Criminalística de Concepción, concurrimos al sitio de suceso ubicado en el sector del Puente Chacabuco".

En ese sentido, confirmó que en el lugar "había una persona NN de sexo masculino, la cual se encontraba fallecida".

"Hasta el momento esta persona se encuentra sin identificar. No obstante, se están realizando las pericias correspondientes para poder identificarlo y el equipo de la Brigada de Homicidios se encuentra trabajando para establecer la dinámica de los hechos y las circunstancias de la muerte de esta persona", añadió.