"Mi hija gritaba como loca": Familia relata momentos de terror que vivieron tras sufrir portonazo realizado por "niños"

22 jun. 2022 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de las 23:30 horas del martes, una familia sufrió un violento portonazo en la comuna de Cerrillos. El hecho delictual ocurrió frente a su domicilio ubicado en la calle Don Orione y fue grabado por transeúntes.

El hecho

El grupo familiar retornaba a su casa luego de asistir al cine. Cuando llegaron al lugar, su vehículo fue interceptado por una camioneta de color gris marca Mitsubishi, de la que bajaron los delincuentes portando armas de fuego.

En el auto de las víctimas se encontraban ambos padres y sus hijos de 14 y 10 años. Los ladrones amenazaron a la familia con pistolas para que descendieran. Incluso apuntaron a los menores.

Mientras Vicente, padre de los niños, estaba en la calle con los delincuentes para proteger a sus hijos, Marcela, madre de los menores, entró a su domicilio para intentar conseguir ayuda, pero uno de los sujetos la siguió y forcejeó con ella en el interior de la casa.

Finalmente los ladrones escaparon del lugar en ambos vehículos.

"Son menores de edad los que nos hicieron el portonazo"

Marcela, una las víctimas, narró la situación. "Vemos que se acerca una camioneta plateada, no recuerdo la patente pero está grabada, la grabó un vecino. Nos hacen un portonazo. Nosotros veníamos con nuestros dos hijos menores de 14 y 10 años, y nos sacan del auto", declaró.

La mujer agrega que "a mí uno de los chicos me sigue adentro, porque son niños, son menores de edad los que nos hicieron el portonazo. Me apunta con un revólver, me exige mi banano, que es donde tenía mis documentos. Le dije que no, que ahí venían los medicamentos de mi hija".

"No puede haber tenido más de 14 años"

"Uno queda sin poder reaccionar porque venía con los niños. Arriesgar la vida de ellos es imposible. Así que de momento solo quedó entregar", comentó Vicente respecto al robo.

"Estaba preocupado después de los niños. Mi hijo no se quería bajar. La chica también, otro tipo apuntándola, un niño que no puede haber tenido más de 14, 13 años. Y mi hija gritaba como loca", agregó el hombre.

No es primera vez

Es el cuarto hecho delictual que sufre esta familia. En particular, este es el segundo portonazo, ya que habían sufrido un delito similar anteriormente, el que fue frustrado.

El asalto fue grabado por vecino

Parte del hecho quedó registrado en un video grabado por un vecino, que también venía llegando en su vehículo al sector.

En estas imágenes se aprecia la patente de la camioneta en la que se desplazaban los individuos, lo que fue denunciado por la familia a Carabineros.

Vicente comentó que según las autoridades, los delincuentes ya habían perpetrado otros crímenes en ese vehículo.

"(Carabineros) me explicaron que la camioneta, que esa patente, lleva ya dos semanas en el tour delictual y que ellos no tienen más recursos para perseguir o algo", detalló la víctima.