"Inteligencia en seguridad es fundamental y creo que hay fallas": Alcalde de Huechuraba por balacera en Espacio Riesco

21 jun. 2022 - 14:08 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este martes, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, se refirió a la balacera registrada, en horas de la madrugada, en el centro de eventos Espacio Riesco, y acusó la falta de un protocolo que evite este tipo de situaciones.

¿Qué dijo?

El edil manifestó que "mi sensación es la que sienten todos los alcaldes cuando suceden este tipo de situaciones en su territorio. Aquí hay una falta de protocolo, los protocolos se cumplen, pero son insuficientes para evitar que ocurran este tipo de hechos".

"Por lo tanto, la inteligencia en seguridad es fundamental y creo que hay fallas. No puede ser que se determinen nuevos requisitos en función del número de asistentes, y no se haga la evaluación de qué tipo de evento se va a desarrollar", agregó.

En ese sentido, señaló que "no es normal que entre gente armada y se burle el protocolo de seguridad. No es normal que una persona pague un millón y tanto de pesos por estar en una zona de la fiesta".

Junto a lo anterior, aseguró que le parece "curioso" que las personas heridas -cuatro- "no hagan las denuncias correspondientes por las heridas recibidas, por lo tanto, cuando ese diagnóstico se hace con posterioridad a un hecho como este, lo normal y obvio es que una autoridad como la local, o cualquier ciudadano, espera que esta reflexión se haga con anterioridad, para que este tipo de situaciones no ocurran".

"Lamentablemente, no es la primera vez que sucede y, ciertamente, no va a ser la última si las autoridades nacionales no deciden actuar en forma inteligente, respecto de una solución a largo plazo, y no solo poner parches y buenas declaraciones de principios, cada vez que estas situaciones ocurren", sentenció la autoridad comunal.