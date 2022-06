Bachelet también se baja de la ceremonia de cierre de la Convención: ningún expresidente asistirá al evento

20 jun. 2022 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

La expresidenta Michelle Bachelet tampoco asistirá a la ceremonia de entrega del texto final de la eventual nueva Constitución, por lo que ningún exmandatario será parte del evento luego que todos rechazaran la polémica invitación.

Tope de agenda

De acuerdo a la fundación Horizonte Ciudadano, Bachelet no podrá participar en la ceremonia, debido a topes en su agenda, excusa que se presentará como respuesta ante la Mesa Directiva de la Convención Constitucional.

Lo anterior se debe a que la actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas tiene agendada para el 5 de julio, el día siguiente de la instancia, un consejo de Derechos Humanos.

Cabe recordar que la exmandataria anunció que no irá a la reelección para el cargo que hoy ejerce. Sin embargo, sus labores concluyen el 31 de agosto.

Los otros expresidentes tampoco asistirán

Antes de que la Convención oficializara que los expresidentes sí serían invitados al evento, Ricardo Lagos indicó en una carta que "dado las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse, le rogaría que no considere mi nombre en la Ceremonia de presentación del texto de la Nueva Constitución.

"Por lo tanto, he decidido no participar en la Ceremonia de Clausura, donde se entregará el texto final y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más que el suscrito", concluyó.

A través de un comunicado más escueto, Eduardo Frei Ruiz-Tagle señaló: "Si bien agradezco su invitación a la Sesión de Pleno de la Convención constitucional del próximo 4 de julio, en esta ocasión no participaré".

Por su parte, este mismo lunes, Sebastián Piñera manifestó que "la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país". Debido a esto sostuvo: "He decidido no asistir".

La polémica

En un principio se había decidido que no asistieran al evento los expresidentes, comunicando que esto se debía a temas de aforo. Sin embargo, posteriormente trascendió que se trataba por temas de seguridad, ya que se tenía la aprehensión que la presencia de estas figuras produjera manifestaciones.

Esto produjo un fuerte cuestionamiento, pues al tratarse de un evento republicano se esperaba que fueran parte de la instancia, por el rol desempeñado al mando del país, por lo que la Mesa Directiva de la Convención se reunió y revirtió la decisión.

