"Vamos a dar la lucha por mi hija": Familia de joven madre hallada sin vida en un río de La Araucanía pide justicia

19 jun. 2022 - 22:33 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días de que se cumpla un mes, todavía existen dudas en torno a la muerte de Catalina Navarrete, una joven madre que, el pasado 21 de mayo, apareció sin vida al costado de un río, en la comuna de Gorbea, región de La Araucanía.

Si bien en un comienzo la Policía de Investigaciones (PDI) habló de un posible suicido, luego se confirmó que la mujer había sufrido una agresión sexual antes de ser asesinada.

Catalina salió y no regresó

Catalina (22) era la menor de cuatro hermanos y madre de Dylan, de 3 años. Su familia la recuerda como una joven alegre, amable, y como la "sonrisa de la casa".

La noche del pasado viernes 20 de mayo, Catalina salió de su casa sin dar aviso. Uno de sus hermanos, Alexis, creía que había salido a "fumarse un cigarro". Sin embargo, pasaron las horas y no regresó. Además, dejó su teléfono en la casa, por lo que no fue posible comunicarse con ella.

Salieron a buscarla toda la noche por el pueblo y, al no dar con su paradero, pusieron una denuncia a las 5 de la mañana. Lamentablemente, un vecino encontró su cuerpo en el río Donguil y, tras dar aviso, su familia corrió hasta lugar, encontrándose con la impactante escena.

"Como vi a mi hermanita... es muy fuerte, uno no se espera algo así nunca", manifestó Óscar, hermano de Catalina, a Meganoticias.

Alexis, en tanto, recuerda ese día como un "horrible momento para nosotros como familia. Fue muy duro pillar a mi hermanita así cómo la pillamos, un dolor enorme".

Polémica versión de la policía

Cuando Carabineros llegó al sitio del suceso, dio cuenta de lesiones atribuibles a terceras personas, pero la PDI lo descartó y habló de suicidio, lo que generó la molestia de la familia de la víctima.

"Me dio rabia e impotencia. ¿Por qué no hacen su trabajo como corresponde? Dicen que mi hija se había suicidado. ¿Por qué iba a hacer eso, si no tenía motivo?", señaló su madre, mientras que su hermana Lidia aseguró que Catalina "era súper preocupada por su hijo, todo era su bebé".

Posteriormente, el informe del Servicio Médico Legal determinó que la joven había sido asesinada y que habría sufrido una agresión sexual previo a su deceso.

Nelly Marabolí, vocera Fiscalía La Araucanía, comentó que "desde un primer momento se ha investigado esta muerte como homicidio. El jueves se recibió el informe tanatológico por el SML, el que confirma la hipótesis inicial, pues concluye participación de terceras personas y muerte del tipo homicida".

Sobre los autores del homicidio, Lidia asegura que "esto no lo hizo una sola persona, y me da rabia, pena, porque era una niña tranquila, no tenía problemas con nadie".

Su madre, en tanto, afirmó a Meganoticias que "no nos vamos a quedar así, de ninguna manera. Vamos a dar la lucha por mi hija, porque era mi guagua".