Rodrigo Sepúlveda envía emotivo saludo por el Día del Padre: "Abrácenlo y díganle te quiero"

19 jun. 2022 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, durante la trasmisión de Meganoticias Alerta, el conductor del espacio, Rodrigo Sepúlveda, se tomó unos minutos para dedicar unas emotivas palabras en torno al Día del Padre que se celebra este domingo 19 de junio.

¿Qué dijo Sepúlveda?

Sepúlveda comenzó manifestando que el Día del Padre "cada uno lo celebra de forma distinta. Hay algunos que no tienen su padre aquí al lado, hay algunos que no pueden darle un abrazo físicamente, o que no pueden darle un beso a su papá".

"Hay muchos que se arrepienten de no haberle dicho tantas cosas a sus padres en el día de hoy, hay muchos que a lo mejor miran el cielo y agradecen porque está arriba", agregó.

Es debido a lo anterior, que el conductor hizo un llamado a que "independientemente si lo tienen al lado (...) agradézcanle siempre, porque les dio la vida".

"Aquellos que lo tienen al lado, aprovechen de decir lo que sienten, comuníquense, no pierdan minutos, no pierdan segundos de la vida", continuó diciendo "Sepu".

Finalmente, el conductor terminó sus palabras, indicándoles a los televidentes: "Abrácenlo y díganle 'papá te quiero' (...) comuníquense, expresen lo que sienten, no se queden con eso. Dale un beso, llámalo, agarra el teléfono y llámalo".

