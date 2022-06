Trabajadores de Codelco comienzan a "preparar paro nacional" tras anuncio de cierre de fundición Ventanas

18 jun. 2022 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, a través de un comunicado, la Federación de Trabajadores del Cobre anunció que comienzan a preparar un paro nacional para todas las divisiones de Codelco a lo largo del país.

Lo anterior llega tras el anuncio presidencial hecho este viernes, que confirmó que el Gobierno avanzará en el cierre de la fundición Codelco Ventanas en Puchuncaví.

¿Qué dice el comunicado?

A través de una declaración pública compartida en redes sociales, la organización sindical de carácter nacional señaló que "nuestro país requiere con urgencia una política industrial que agregue valor a nuestros recursos y así podamos iniciar un camino al desarrollo económico (...) Nuestro principal recurso que es el cobre, debe dejar de ser exportado como concentrado; al contrario, debe ser fundido y elaborado en nuestro país".

Sin embargo, a pesar de que señalaron que "apoyamos al actual gobierno porque se comprometió con los trabajadores del cobre para potenciar la industrialización de nuestro país y de manera particular fomentar y desarrollar las fundiciones y refinerías públicas", aclararon que "hoy estamos en contra de sus decisiones y pelearemos, no solo por nuestros empleos y familias, sino que también por cada una de nuestras divisiones y en particular, por la Fundición Ventanas".

"Lamentamos que sea Codelco quien asuma la exclusiva responsabilidad de los episodios ambientales en la zona de Puchuncaví y Quintero. Solidarizamos con las comunidades afectadas, y por lo mismo, exigimos al Gobierno los recursos necesarios para realizar inversiones que permitan que Ventanas pueda mejorar sus actuales estándares de captación de gases", se agregó.

🔴 #ParoNacional |Ante anuncio del cierre de la Fundición Ventanas, por parte del Gobierno y del Directorio de Codelco, y por acuerdo y respaldo de sus Bases Sindicales, la @FTCobre , a partir de este momento comienza a preparar el PARO NACIONAL en todas las divisiones de Codelco pic.twitter.com/fwcXWHbyTs — FTC (@FTCobre) June 18, 2022

Además, se manifestó que "el Gobierno enviará al parlamento un proyecto de Ley que exima a Ventanas de la obligación legal de fundir los concentrados de la pequeña minería y así facilitar su cierre definitivo. Así, intenta endosar al parlamento la responsabilidad del cierre definitivo de la fundición".

"En virtud de lo anterior, y atendiendo el acuerdo adoptado con el respaldo de nuestras Bases Sindicales, comenzaremos a preparar, desde este momento, el PARO NACIONAL en todas las divisiones de Codelco", se sentenció en el comunicado.