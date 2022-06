Venta de notebook termina en estafa: Mujer pierde todos los ahorros que tenía para operarse

17 jun. 2022 - 20:29 hrs.

¿Qué pasó?

Una lamentable situación está enfrentando una vecina de San Antonio, región de Valparaíso, quien perdió todo su dinero depositado en su Cuenta RUT tras ser víctima de una estafa por Internet, en su intento de vender un notebook a través de Facebook.

Según denuncia, se trata de un monto equivalente a $360 mil, los que serían ocupados para costear un tratamiento médico al que debía someterse, pero que ahora tendrá que cubrir con préstamos de sus familiares.

¿Cómo se produjo la estafa?

La víctima es una funcionaria administrativa que decidió vender su notebook para financiar la operación, la cual ya estaba calendarizada. Una vez que publicó la oferta en Facebook, "me contactó una niña para decirme que su papá lo compraría y que me llamaría por teléfono, porque supuestamente estaba trabajando en la minería en Rancagua".

Cuando la llamó el supuesto padre, "me dijo que estaba muy interesado en comprar el computador, así que iba a necesitar todos mis datos para hacer la transferencia y yo pudiera entregárselo. Hasta ahí no parecían estafadores, nada me hizo pensar que pudieran estar engañándome".

El momento del engaño

Después de entregar todos sus datos (número de cuenta bancaria, RUT, teléfono y dirección domiciliaria), volvió a recibir un llamado telefónico del hombre interesado en su notebook.

"Me dijo que iba a realizar la transferencia y que me mandaría un link a través de Khipu (un navegador web legal que está diseñado únicamente para realizar transacciones bancarias), porque tenía cuenta empresa, como supuestamente trabajaba en Codelco, y me indicó que tenía que aceptarlo", relata la mujer.

La afectada le preguntó por la opción de efectuar el pago en efectivo, pero le respondió que "no me preocupara y que me mandaría ese link. Al momento de aceptarlo, me descontó inmediatamente el saldo de mi cuenta", cuenta según consigna el diario El Lider de San Antonio.

Sorprendida por el cobro, le manifestó al presunto comprador que hubo un error en el proceso. Él le aseguró que lo iba a consultar con su contador y que se quedara tranquila, porque se encargaría de devolverle todo el dinero, lo que nunca ocurrió.

Momentos más tarde, la funcionaria recibió una llamada de Banco Estado para verificar si conocía los movimientos efectuados en su cuenta bancaria. Ahí confirmó lo que no quería reconocer: al haber aceptado ese link, los estafadores le sustrajeron todo el dinero ahorrado.

Se buscan a tres estafadores

Banco Estado asumió la investigación del caso, cuyos responsables serían tres personas que estarían identificadas y que contarían con antecedentes penales. Se llegó a esta conclusión, porque "al sacar las cartolas, me di cuenta de que se hizo la transferencia a tres cuentas distintas".

Por último, la afectada, que no quiso revelar su verdadero nombre, lamenta que los $360 mil sustraídos "eran para hacerme el tratamiento médico y ahora estoy viendo cómo voy a resolver eso a través de préstamos con familiares".

