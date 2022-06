A 14 años de la desaparición de Mariana Sepúlveda podrían desechar testimonio clave que podría ayudar a resolver el caso

15 jun. 2022 - 22:38 hrs.

Se está a punto de cumplir 14 años de la desaparición de Mariana Loreto Sepúlveda en la comuna de Conchalí, quien fue vista por última vez cuando tenía 19 años, en la mañana del 28 de agosto de 2008, en pasaje Logroño.

A esta altura un enigma policial sin resolución aparente. Sin embargo, un equipo de Mega Reportajes accedió a una prueba que sería clave para dilucidar este caso, pero que está a punto de ser desechada por la justicia.

Se trata del testimonio de un carabinero que dijo haber visto a Mariana, pero que luego desistió de su versión.

"La Mariana yo creo que tenía pensado volver a su casa, pero algo pasó esa mañana, algo que todavía nos tiene en el misterio", manifestó Marta León, madre de la joven.

"Te remueve la conciencia pensar que tu hija puede haber estado encerrada, secuestrada por días, poder haber gritado 'mamá, papá, ayúdenme'", manifestó.

Bloqueo de cédula de identidad

Mega Reportajes tuvo acceso a un set fotográfico de la comisaría de Chañaral, una pista que indicaría que para el 2009 Mariana estaba con vida. En el set, se ve un mapa donde se describe cuándo llegó la joven hasta el recinto.

"Mariana desaparece el 29 de agosto de 2008 y en octubre de 2009 se bloquea la cédula en un retén a las 3:22 de la mañana. Todo lo que rodea este bloqueo de cédula es absolutamente extraño, no se explica por ninguna parte. Es muy raro la hora en que va, el lugar tan alejado, no era un lugar en el que Mariana tuviera un nexo. Sin embargo, hay otra circunstancia que llama mucho más la atención", cuestionó la abogada de la Fundación Chile de Pie, Fabiola Aliante.

Declaración de carabinero

En el recinto se encontraba un suboficial de guardia, al que se le tomó una declaración. Él se limita a describir lo que ocurrió en octubre de 2009 en el retén El Salado-Chañaral a las 3 de la madrugada.

"Me percaté de la presencia de esta joven, porque gritó 'aló', a viva voz desde el exterior, saliendo a atenderla. Al escuchar que la recurrente llamaba, salí de la guardia y concurrí a atenderla", contó el cabo en primera instancia.

"Luego de explicarme cuál era su consulta, la hice ingresar a la guardia para realizar el bloqueo de su cédula de identidad. Lo único que me llamó la atención era que esta joven se encontraba nerviosa mirando hacia todos lados y cuando le pregunté por el nombre de su madre, se puso más nerviosa, motivando aún más mi consulta al sistema biométrico", agregó

Carabinero se retracta

Posteriormente, el carabinero indica en una nueva declaración: "quiero señalar que en la primera declaración yo no me recordaba haber atendido a la desaparecida en cuestión".

Si bien se podría tratar de un simple olvido, esto cambia radicalmente en su tercer testimonio.

"Que el día de hoy presté declaración al jefe de zona, manifestándole que el día que me tomaron declaración, el personal de la SIP de Conchalí, a cargo del suboficial, éste me presionó manifestándome que yo había realizado el bloqueo de cédula de identidad a Mariana Sepúlveda León, a lo cual yo le manifesté a mi suboficial que yo no realice ese bloqueo. Por tal situación mi suboficial me manifestó que si yo no decía que yo hice ese bloqueo me iban a dar de baja y me iban a meter preso, por tal razón yo me sentí presionado y por ende tuve que mentir en la segunda declaración", aseguró el cabo.

Al respecto, la abogada Aliante señaló: "Nosotros tomamos la causa en octubre de 2019 y a ese punto nadie había tocado más allá del sumario que se le hizo al carabinero en cuestión, que ya no está en servicio, ninguno de los dos. La verdad es que a nadie le llamó la atención por qué un carabinero de Santiago va a presionar un carabinero al norte para que diga que bloquee una cédula que no bloqueó".

Audiencia de este jueves

La abogada de la familia de Mariana presentó una querella por obstrucción a la justicia en contra del cabo, además de quien lo habría obligado a mentir y de quienes tengan responsabilidad en el caso. Pero en el Ministerio Público de Chañaral consideran que este delito ya estará prescrito, y que no sería necesario ahondar más en esta línea investigativa.

Pese a lo anterior, este jueves se vivirá una instancia clave, que podría ayudar a que la investigación avance.

"El 16 de junio hay una audiencia en la que se va a discutir el destino de esta causa", dijo la abogada.

Sospechoso a metros de la casa

Cuando Mariana desapareció, Eduardo Araya Díaz, quien se encuentra condenado por una violación ocurrida en 2009, arrendaba una pieza en una casa cercana a la de Mariana. Según testimonios de cercanos, él decía que la joven le había coqueteado, que ella lo miraba. Pero cuando fue citado a declarar ya en mayo del 2011, tres años después, aseveró lo contrario.

"Declaro que nunca conocí a la persona que usted me señala. Respecto a la foto puedo decir que efectivamente sé que es la niña que desapareció el año 2008... Yo estuve como tres meses viviendo en pasaje Logroño, llegué en mayo creo del año 2008, y me fui en septiembre más o menos", afirmó.

"La niña nunca estuvo en mi casa, ya que nunca estuve con ella. Respecto a la revisión de la casa por parte del GOPE no puedo decir nada respecto a algún hallazgo porque la niña nunca estuvo conmigo ni en mi casa. Agrego además que cuando la niña desapareció, fue un carabinero a mi pieza y me preguntó por ella y revisó la pieza", añadió.

"Sospechoso viable"

"Él resulta un sospechoso súper viable porque tuvo la oportunidad, estaba a escasos metros de Mariana, los horarios de él le permitían tener acceso a su rutina… Yo creo que es una posibilidad cierta que él pueda tener algún nivel de participación", sostuvo la abogada Fabiola Aliante.

"Se supone que él ha declarado en más de una oportunidad. Sin embargo, no he tenido acceso a esas declaraciones, tampoco he tenido acceso a muchas otras diligencias que se supone que han hecho", lamentó.

Por su parte, la madre de Mariana indicó "esa es una información que siempre estuvo en la carpeta, y que nunca se trabajó tampoco... De esto no hay mayores antecedentes, no tenemos absolutamente nada".

"Pudo haber sido clave si se hubiese trabajado. Pero tú no puedes pensar que vas a encontrar evidencia después de diez años", expresó.